VI ER I CHAMPIONS LEAGUE

Bodø/Glimt skal spille Uefa Champions League til høsten, og blir dermed det første norske laget på 18 år i turneringen.
I tillegg blir de helgule tidenes nordligste lag som har spilt Champions League, og også første klubb innenfor polarsirkelen i den gjeve turneringen.
Mye skulle gå galt for at Champions League drømmen skulle brase for de helgule, og heldigvis var det et våkent Bodø/Glimt-lag som var klar for oppgaven i Østerrike.
Gjestene i helgult tok også ledelsen i kampen etter et kvarter da Jens Petter Hauge vakkert spilte gjennom Mathias Jørgensen innenfor 16-meteren, dansken var dødelig effektiv og sendte Glimt i føringen, og 0-6 sammenlagt.
Mye var avgjort på dette tidspunktet men hjemmelaget gav ikke helt opp. Et kvarter senere kom utligningen hvor norske Jatta stanget ballen inn til 1-1.
Hjemmelaget fikk en stor sjanse til før pause, men Glimt sto an av og det var likt halvveis, men en komfortabel Glimtledelse sammenlagt.
I andre omgang var det et mer påskrudd hjemmelag som kom ut, mens gjestene virket å allerede være på plass i Sandefjord om er neste kamp førstkommende søndag.
Det betalte seg for hjemmelaget som tok ledelsen etter 73. minutter hvor et skudd gikk via Bjørtuft og inn til 2-1.
Det gav gjestene et håp, men med en ledelse på 2-6 sammenlagt var det fortsatt bare for nordlendingene å cruise dette i land.
Det gjorde de med stil og Bodø/Glimt, lille Bodø/Glimt fra en liten fettby langt oppi nord har kvalifisert seg til verdens største klubbfotballturnering, og skal altså møte flere av verdens beste fotballag i høst og i vinter.
Det er bare å glede seg, hvem vi møter det finner vi ut på torsdag klokken 18:00 og trekningen hører du direkte på Radio 3.
Kjetil Knutsen var strålende fornøyd etter kampslutt, og gikk langt på vei å bekreftet at han forlenger kontrakten sin. Dette sa han til et samlet pressekorps etter kampslutt:
Fredrik Bjørkan håper på å møte Barcelona i høst. Dette sa han til Avisa Nordland sin Stian Høgland etter kamp:
Ulrik Saltnes har vært med på hele reisen, fra Obos til Champions League. Dette sa han til pressekorpset etter kampslutt:
Flere reaksjoner og intervjuene i sin helhet finner du på an.no.
Radio 3-børsen:
3: Mathias Jørgensen
Flott scoring av dansken som gjør et smart løp bak Sturm sine forsvarere å banker Glimt i føringen til 1-0. Viser fotballsmarthet og skaper flere store sjanser for gjestene.
2: Jens Petter Hauge
Knallgod assist til Jørgensen. Dribler seg elegant forbi Graz-forsvarerne og setter opp den danske vingen til 1-0.
1: Håkon Evjen
Flere gode gjenvinninger fra Evjen i dag. Blant annet gjør han et kjempereturløp og hindrer at Høving får en kjempesjanse hvor hjemmelaget kunne tatt ledelsen i første omgang.
Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:
23 Ulrik Saltnes
20 Patrick Berg
18 Nikita Haikin
13 Fredrik Bjørkan
13 Håkon Evjen
12 Odin Bjørtuft
12 Jens Petter Hauge
9 Haitam Aleesami
9 Kasper Høgh
8 Jostein Gundersen
6 Fredrik Sjøvold
6 Ole Didrik Blomberg
5 Sondre Auklend
4 Sondre Brunstad Fet
3 Villads Nielsen
3 Daniel Bassi
3 Mathias Jørgensen
2 Isak Määttä
2 Brede Moe
1 Andreas Helmersen
1 Jeppe Kjær
1 Brice Wembangomo