VI ER I CHAMPIONS LEAGUE

Bodø/Glimt skal spille Uefa Champions League til høsten, og blir dermed det første norske laget på 18 år i turneringen.

I tillegg blir de helgule tidenes nordligste lag som har spilt Champions League, og også første klubb innenfor polarsirkelen i den gjeve turneringen.

Mye skulle gå galt for at Champions League drømmen skulle brase for de helgule, og heldigvis var det et våkent Bodø/Glimt-lag som var klar for oppgaven i Østerrike.

Gjestene i helgult tok også ledelsen i kampen etter et kvarter da Jens Petter Hauge vakkert spilte gjennom Mathias Jørgensen innenfor 16-meteren, dansken var dødelig effektiv og sendte Glimt i føringen, og 0-6 sammenlagt.

Mye var avgjort på dette tidspunktet men hjemmelaget gav ikke helt opp. Et kvarter senere kom utligningen hvor norske Jatta stanget ballen inn til 1-1.

Hjemmelaget fikk en stor sjanse til før pause, men Glimt sto an av og det var likt halvveis, men en komfortabel Glimtledelse sammenlagt.

I andre omgang var det et mer påskrudd hjemmelag som kom ut, mens gjestene virket å allerede være på plass i Sandefjord om er neste kamp førstkommende søndag.

Det betalte seg for hjemmelaget som tok ledelsen etter 73. minutter hvor et skudd gikk via Bjørtuft og inn til 2-1.

Det gav gjestene et håp, men med en ledelse på 2-6 sammenlagt var det fortsatt bare for nordlendingene å cruise dette i land.

Det gjorde de med stil og Bodø/Glimt, lille Bodø/Glimt fra en liten fettby langt oppi nord har kvalifisert seg til verdens største klubbfotballturnering, og skal altså møte flere av verdens beste fotballag i høst og i vinter.

Det er bare å glede seg, hvem vi møter det finner vi ut på torsdag klokken 18:00 og trekningen hører du direkte på Radio 3.

Kjetil Knutsen var strålende fornøyd etter kampslutt, og gikk langt på vei å bekreftet at han forlenger kontrakten sin. Dette sa han til et samlet pressekorps etter kampslutt:

Fredrik Bjørkan håper på å møte Barcelona i høst. Dette sa han til Avisa Nordland sin Stian Høgland etter kamp:

Ulrik Saltnes har vært med på hele reisen, fra Obos til Champions League. Dette sa han til pressekorpset etter kampslutt:

Flere reaksjoner og intervjuene i sin helhet finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Mathias Jørgensen

Flott scoring av dansken som gjør et smart løp bak Sturm sine forsvarere å banker Glimt i føringen til 1-0. Viser fotballsmarthet og skaper flere store sjanser for gjestene.

2: Jens Petter Hauge

Knallgod assist til Jørgensen. Dribler seg elegant forbi Graz-forsvarerne og setter opp den danske vingen til 1-0.

1: Håkon Evjen

Flere gode gjenvinninger fra Evjen i dag. Blant annet gjør han et kjempereturløp og hindrer at Høving får en kjempesjanse hvor hjemmelaget kunne tatt ledelsen i første omgang.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Radio 3-børsen går fra år til år, og etter årets denne kampen ser stillingen foreløpig slik ut:

23 Ulrik Saltnes

20 Patrick Berg

18 Nikita Haikin

13 Fredrik Bjørkan

13 Håkon Evjen

12 Odin Bjørtuft

12 Jens Petter Hauge

9 Haitam Aleesami

9 Kasper Høgh

8 Jostein Gundersen

6 Fredrik Sjøvold

6 Ole Didrik Blomberg

5 Sondre Auklend

4 Sondre Brunstad Fet

3 Villads Nielsen

3 Daniel Bassi

3 Mathias Jørgensen

2 Isak Määttä

2 Brede Moe

1 Andreas Helmersen

1 Jeppe Kjær

1 Brice Wembangomo