Vi er i cupfinalen

Den satt langt inne, men Bodø/Glimt vinner semifinalen og er klare for sin åttende cupfinale!

Bodø/Glimt var store favoritter mot KFUM i semifinalen, men hovedstadslaget viste seg å være en hard nøtt å knekke.

Halvtimen spilt så fikk gjestene en tvilsom straffe, som var via via hånden til Bjørtuft, en hånd han forøvrig hadde inntil kroppen uten mulighet å endre. Men her valgte VAR ikke å endre på dommeren sin avgjørelse og hjemmelaget fikk straffe.

Den reddet Haikin men returen landet rett i beina på straffetakeren som da satte inn 1-0. Også under straffen fikk vi en VAR-blemme, reprisene viste at KFUMs straffetaker var borti ballen to ganger, dermed skulle det blitt frispark til Glimt.

Tross Glimtdominans ble det ingen utligning i første omgang og lagene gikk til pause med ledelse til gjestene.

Bare minuttene ut i andre omgang var det Glimt sin tur å få straffespark, den ellers straffesikre Sondre Fet klarte dessverre ikke sette ballen i mål og fortsatt var gjestene i føringen.

Men timen passert gjorde Sunnmøres store sønn det godt igjen, et nydelig innlegg fra Sjøvold landet hos Fet som headet ballen via en KFUM spiller til 1-1.

Lenge så det ut til at det skulle bli resultatet og kampen gå til ekstraomganger, men på overtid dukket innbytter Helmersen opp i feltet.

Superreserven til Glimt stanget de helgule i føringen og sendte Aspmyra til himmels, dessverre skulle djevelens verk ødelegge igjen. For fotballens kreft, VAR, som ikke sørger for rettferdighet og også dreper gleden skulle igjen inn med pirkemaskinen. Det medførte en ekstremt tvilsom annullering av Helmersen sin scoring, og eufori ble til ekstraomganger i stedet.

Her var det KFUM som ved to anledinger var nermeste å stjele med seg en cupfinalebillett, men noen fantomredninger av Haikin holdt håpet i livet for Glimt.

To minutter før full tid og dermed straffesparkkonkurranse var Helmersen på plass igjen. Han fikk et innlegg kontant inn forran mål og styrte inn 2-1. Nok en gang eksploderte Aspmyra, men denne gangen var det tydelig at supporterne ikke turte slippe feiringen helt løs, i frykt for at VAR skulle ødelegge nok en gang.

Men der hvor en VAR-tabbe klarte å sende Glimt ut av Champions League, lyktes de ikke ødelegge cupdrømmen for de helgule, og vi er klare for Cupfinale i Oslo 9. mai hvor vi møter Brann!

Radio 3-børsen:

3: Andreas Helmersen

VAR ødela for han første gang, men Helmersen lot seg ikke stoppe og sendte de helgule til cupfinale med scoring i ekstraomgangen! Skikkelig super sub, godeste Helmersen.

2: Nikita Haikin

Bidro minst like mye som Helmersen til at det ble avansement. To monsterredninger i ekstraomgangene. Hadde blitt bom stopp her hvis ikke Haikin hadde stått i buret.

1: Isak Määttä

Kom inn som et ordentlig friskt pust Määttä, bidro virkelig til at Glimt fikk fart på sakene offensivt. Gjorde jobben på begge backplassene i løpet av minuttene han fikk.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

8 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

6 Nikita Haikin

6 Kasper Høgh

5 Håkon Evjen

5 Sondre Brunstad Fet

5 Andreas Helmersen

4 Odin Bjørtuft

3 Jostein Gundersen

3 Fredrik Bjørkan

2 Anders Klynge

1 Patrick Berg

1 Haitam Aleesami

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

1 Ole Didrik Blomberg

Nikita Haikin leverte en strålende prestasjon, også norskkunnskapene begynner han å prestere ganske bra med. Her er praten han hadde med Avisa Nordlands Stian Høgland etter kampslutt:

Helmersen ble den store helten, og klarte omstille seg etter VAR ødela den første gleden for han. Dette hadde han å si om den situasjonen etter kampslutt:

