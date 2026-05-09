VI ER NORGESMESTERE 2026

Det skulle ta 33 år, men endelig er Kongepokalen tilbake der den hører hjemme i Bodø!

I 1993 løftet gule helter Kongepokalen, etter dette ble det fire strake tap i cupfinalen, men på det femte skulle det skje.

Kjetil Knutsen har klart det meste med Bodø/Glimt. Fire seriemesterskap, semifinale i Europa League og sluttspill i Champions League. Men han manglet cupgullet, nå er endelig merittlisten komplett.

Det var dog etter en skikkelig berg-og-dalbane av en fotballkamp.

Glimt fikk en drømmeåpning og tok ledelsen etter bare sju minutter etter et selvmål. De helgule fortsatte presset etter den gode åpningen og dominerte store deler av første omgangen, men så smalt det i andre enden.

Nikita Haikin fikk noen skikkelige marerittminutter da han først i det 39. minuttet slapp forbi seg et skudd fra Horn Myhre som han nok burde holdt ute til 1-1.

Vondt ble til verre da han minuttet senere klarerte en ball rett i beina på Ingasson, og skle da han skulle løpe tilbake i buret slik at nevnte brannspiller fikk en enkel oppgave å sette inn 1-2 i et tomt bur.

Dermed gikk Glimt noe ufortjent inn til pause hvor de lå under, og verst av alt var det nok for Haikin, heldivis skulle det virkelig snu for han.

For Glimt fortsatte å ha kommandoen i andre omgang, og viste de var det beste laget, men målet uteble. Knutsen og co gjorde til slutt grep og satte inn blant annet Helmersen og Brynhildsen, det skulle vise seg å være lurt.

Fem minutter før slutt skaffet Helmersen Glimt en corner. Den ble stusset videre av Bjørtuft på bakerste stolpe som fant en umarkert Brynhildsen som sendte hele Bodø til himmels da han banket inn 2-2. Flere mål ble det ikke og vi måtte ut i ekstraomganger.

Første ekstraomgang endte målløst men i andre smalt det skikkelig.

Andreas Helmersen så ut til å bli den store helten da han litt ut i andre ekstraomgang stanget Glimt i føringen, og i ledelsen for andre gang i dag. Det var enorme scener i bortesvingen som jublet som aldri før da de trodde de hadde sikret Kongepokalen, men enda var det litt tid igjen.

Først fikk Brann en kjempesjanse hvor Haikin vartet opp med en sinnsyk dobbeltredning, men to minutter før slutt fikk bergenserne straffe.

Den satte Soltvedt i mål og vi måtte helt til straffesparkkonkurranse for å avgjøre dette.

Den startet på perfekt vis for Bodø/Glimt som satte sin straffe med Helmersen, hvor Haikin fulgte opp med å redde Brann sin straffe, igjen fra Soltvedt.

Etter dette fulgte fem strake scoringer hvor Evjen, Bjørtuft og Sjøvold satte Glimt sine. Med fire av fire for Glimt måtte Brann dermed score på sin femte straffe.

Men igjen viste Nikita Haikin hvilken klassekeeper han er, Norges beste sisteskandse reddet sin andre straffe for kvelden og det brøt ut full jubel i Glimtleiren. De helgule ble Norgesmestere 2026!

Gledesscenene var enorme og det tok helt av både på banen og i Glimtsvingen. 33 år skulle det ta men Bodø/Glimt er endelig Norgesmestere igjen.

Haitam Aleesami ble kåret til banens beste etter kampslutt. Dette sa han til Radio 3 om cupgullet:

Jens Petter Hauge har opplevd det meste med barndomsklubben, men manglet cupgullet, nå er han endelig Norgesmester med Bodø/Glimt også. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Andreas Helmersen

Her skulle vi jo gjerne gitt hele laget poeng da alle fortjener det, men vi får plukke ut de tre som bidro mest til cupgull. Andreas Helmersen kom inn og var helt utslagsgivende for gullet. Skaffet corneren som sørget for 2-2 og satte inn 3-2. Scoret også på straffen sin.

2: Nikita Haikin

Litt av en kamp for Haikin, fra syndebull til superhelt. Fikk virkelig vist både bunnivå og toppnivå i løpet av en kamp. Alt glemt og han står kun igjen som helt etter sine to strafferedninger og vanvittig dobbeltredning i ekstraomgangene.

1: Ola Brynhildsen

Satte inn den viktige 2-2 scoringen som sendte kampen til ekstraomganger. Kan bli en viktig brikke for Kjetil og hans menn i sesongen som kommer.

Radio 3 børsen går fra år til år og etter dagens kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

10 Nikita Haikin

8 Jens Petter Hauge

8 Fredrik Sjøvold

8 Andreas Helmersen

8 Håkon Evjen

6 Kasper Høgh

5 Sondre Brunstad Fet

4 Odin Bjørtuft

4 Fredrik Bjørkan

3 Jostein Gundersen

2 Anders Klynge

1 Patrick Berg

1 Haitam Aleesami

1 Ola Brynhildsen

1 Daniel Bassi

1 Isak Määttä

1 Ole Didrik Blomberg