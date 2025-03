Vi er på plass i Hellas

Bodø/Glimt fikk et drømmeutgangspunkt etter første kamp på Aspmyra hvor de helgule stakk av med hele 3-0 som utgangangspunkt.

Men det er likevel langt fra over. Torsdag skal alt avgjøres i heksegryta i Pireus, en forstad utenfor Athen. Olympiakos har ikke tapt en eneste kamp på hjemmebane denne sesongen og har overhode ikke gitt opp avansement.

Faktisk var grekerne i en lignende situasjon i fjor, hvor de gikk hele veien og vant Conference League. De tapte nemlig første oppgjør i tilsvarende 8-deltsfinale mot Maccabi Tel Aviv 4-1, men svarte voldsomt og banket israelerne hele 6-1 i returoppgjøret og tok seg dermed videre.

Ironien her er dog at tapet kom på hjemmebane, mens storseieren var på nøytral bortebane.

I morgen derimot er det en helt annen historie og et helt annet lag grekerne skal bryne seg på. Bodø/Glimt har blitt en stor utfordring for mange lag i Europa og er et lag de fleste europeiske klubbene nå frykter å møte, noe også den greske giganten nå har fått kjenne på.

Vi var på plass på Olympiakos sin hjemmebane med det enkle navnet Georgios Karaiskakis Stadium, hvor Bodø/Glimt hadde trening og gjorde sine siste forberedelser dagen før dagen.

Hele sendingen vår og en liten omvisning på det spektakulære anlegget til Olympiakos kan du se her.

Skulle Bodø/Glimt ta seg videre, noe de gjør ved å unngå å tape med med enn to mål, så venter det Italiensk eller Tjekkisk motstand. Da venter nemlig vinneren av Viktoria Plzen og Lazio, hvor det nå ser veldig ut som det er Lazio som kommer til å ta seg videre i det oppgjøret.

Da vil det i såfall bety ny påsketur for de helgule til Roma, ettersom bortekampen i kvartfinalen er lagt til skjærtorsdag.

Før vi kan tenke så langt må uansett Olympiakos slås, og vi håper på samme eufori som vi fikk på Aspmyra i Hellas, men at VAR ikke dreper momentumet i alle scoringene som de gjorde i første kamp.

Her kan du høre målene til Bodø/Glimt kommentert på Radio 3 under hjemmekampen.

Olympiakos – Bodø/Glimt, 8-deltsfinale i Europa League andre kamp hører du direkte på Radio 3 18.45 norsk tid, 19.45 lokal tid.

Benjamin har tatt temperaturen noen timer før avspark. Hør alt du trenger å vite før kampen her: