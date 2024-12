VI ER SERIEMESTERE 2024

Det ble dramatisk, men det gikk som det skulle. Bodø/Glimt er Norges beste fotballag, også i 2024!

Oppgaven var enkel, vinner vi på Aspmyra er vi seriemestere og da har det ingenting å si hva som skjer i den andre kampen.

Det startet verst mulig for Glimt, allerede etter 12. minutter tok allerede nedrykksklare Lillestrøm ledelsen.

De helgule reiste seg raskt, dominerte kampen og like før pause smalt det. Først etter 41. minutter så sydde Glimt med Patrick Berg seg gjennom forsvaret til Lillestrøm, og banket inn utligningen.

Like før pause smalt det igjen fra de helgule. Ulrik Saltnes fikk ballen på hodet og banket Glimt i ledelsen til 2-1, som også var pauseresultatet.

Der Glimt fikk en dårlig start i første omgang, var den enda dårligere i andre omgang. For etter bare tre minutter spilt satt utligningen fra Lillestrøm og Olsen.

Men nok en gang visste Glimt fram sin mentalitet og nok en gang slo de tilbake. Danske Høgh har vært utskjelt hele sesongen, men på sesongens siste seriekamp dukket dansken opp.

Ikke bare sendte han Glimt i ledelsen etter 52. minutter, men i det 72. minutt stanget han inn 4-2 til Glimt.

Spikern i kista ble satt av Jens Petter Hauge som i det 78. minutt satt inn 5-2 og gullet kom hjæm!

Jens Petter Hauge fikk endelig oppleve å ta seriegull i barndomsbyen på Aspmyra, dette hadde han å si til oss etter kampslutt:

Jostein Gundersen reiste sørover for blant annet å vinne seriegull. Dette hadde han å si til oss etter gullet var sikret:

Kjetil Knutsen var fornøyd med å ha sikret seriegull nummer fire på fem år. Dette hadde Norges beste trener å si til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Ulrik Saltnes

Snakk om å vise seg tilliten verdig. Mål og assist på Kong Ulrik av Bodø i dag. Dominerer og bidrar til at seriegullet kommer hjæm til Bodø!

2: Patrick Berg

El capitano, la Berg familia, Patrick Berg Patrick Berg Patrick BERG BERG BERG! Selvfølgelig viser årets desidert beste spiller for Glimt seg fram også i når det gjelder som mest og setter inn utligningen for Glimt. Dominerer ellers midtbanen til de helgule gjennom kampen.

1: Kasper Høgh

Den utskjelte dansken, reiser seg når det trengs. To mål i seriefinalen og bidrar til at seriegullet feires i Bodø! Det tok tid, men til slutt visste han seg verdig de null kronene Glimt betalte for han!



Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

36 Patrick Berg

26 Jens Petter Hauge

25 Nikita Haikin

24 Jostein Gundersen

21 Fredrik Bjørkan

20 Ulrik Saltnes

12 Håkon Evjen

12 Albert Grønbæk

10 Fredrik Sjøvold

8 Villads Nielsen

7 Sondre Brunstad Fet

7 Odin Bjørtuft

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

4 Andreas Helmersen

4 Phillip Zinckernagel

3 Adam Sørensen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

3 Isak Määttä

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

2 Kasper Høgh

1 Omar Elabdellaoui