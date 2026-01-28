VI KLARTE DET, VI ER VIDERE I CHAMPIONS LEAGUE

Bodø/Glimt måtte gjennomføre tidenes bragd for å ta seg videre i Champions League, mot alle odds gjorde verdens beste fotballag det ingen trodde var mulig.

Atletico Madrid var ubeseiret på hjemmebane både i Champions League og hjemlig liga, de har ikke tapt her på over et halvt år. De hadde aldri tapt mot norsk motstand. Men så hadde de heller aldri møtt Bodø/Glimt før da.

De helgule gikk rett i strupen på hjemmelaget og hadde flere store sjanser før det var spilt fem minutter. Likevel var det hjemmelaget som scoret først.

Og det av gamle kjente. Alexander Sørloth headet hjemmelaget i føringen etter femten minutter.

Men Bodø/Glimt gir seg aldri, og ikke denne gangen heller. Etter mye press fra hjemmelaget fikk endelig Glimt en sjanse, og Fredrik Sjøvold var ikke vanskelig å be når ballen landet i beina hans innenfor 16-meteren. Trønderen banket inn utligningen.

1-1 var også stillingen til pause.

Bodø/Glimt visste de var nødt til å vinne da de gik ut i andre omgang, noe man kunne se på spillerne, for de ga aldri opp.

Etter timen spilt kom også betalingen. Det er kanskje den minst vakre scoringen i Champions League, men hva har det å si når ballen etter 3-4 forsøk innenfor femmeteren landet hos Kasper Høgh som tuppet inn 2-1 til Glimt og de 3500 tilreisende gikk rett til himmels.

Med det ventet den mest dramatiske halvtimen i Bodø/Glimts historie. Holdt de dette er de videre i Champions League. Hjemmelaget presset på for utligning, men heroisk innsats av gjestene gjorde at tre poeng ble med hjem til nord, og dermed også avansement i verdens jeveste fotballturnering.

I Play-off-kampene i februar venter enten ny tur til Madrid, men denne gangen mit byrival Real Madrid, eller Milano og gamle kjente i Inter. Følg med på Radio 3 så kommer vi tilbake med hvem og når så snart vi vet. Men kampene spilles 17 eller 18 februar med retur uken etter, og Glimt avslutter borte.

Jostein Gundersen leverte som en helt sammen med resten av laget, dette hadde han å si etter kampslutt, og svarte på om Ståle burde stille med Glimtforsvaret i VM:

Avisa Nordlands Stian Høgland fikk noen ord med Jens Petter Hauge etter kampslutt. I følge Hauge selv var han aldri i tvil på avansement, selv når det så som mørkest ut.

I likhet med sine lagkamerater var også Patrick Berg i ekstase etter kampslutt.Slik oppsumerte han bragden til AN og Stian Høgland:

Flere reaksjoner finner du på an.no.

Radio 3-børsen:

3: Fredrik Sjøvold

Stanget inn utligningen for Glimt, noe shaky i starten men for en oppvisning og for en helteprestasjon. Hele forsvarsrekka og Haikin fortjener trepoengeren i dag, men vi får gi den til målscoreren, helteprestasjon.

2: Odin Bjørtuft

Som sagt fortjener hele forsvarsrekka toppkarakter i dag, egentlig hele laget, men vi får velge ut tre og Bjørtuft gjorde en enorm kamp både mot City og i dag mot Atletico Madrid. Tror nok Såle Solbakkens beste sjanse i sommer for Norge er å stille Glimts forsvarsrekke gjennom mesterskapet.

1: Kasper Høgh

Mål i Champions League gir så klart børspoeng, var på rett sted til rett tid og satte tidenes klabb og babb mål for Bodø/Glimt, og gjorde at hele bortesvingen tok fullstendig av.

Radio 3 børsen går som kjent fra år til år og siden dette var årets andre kamp er dette stillingen så langt i 2026 sin utgave av Radio 3-børsen:

3 Jens Petter Hauge

3 Fredrik Sjøvold

3 Kasper Høgh

2 Odin Bjørtuft

1 Ole Didrik Blomberg