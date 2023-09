VI SKAL TIL CUPFINALEN

Det ble spenning til siste slutt, men cupfinalebilletten er omsider i boks.

Bodø/Glimt fikk en drømmestart også denne gangen mot Vålerenga. Etter kun tre minutter spilt sendte Ulrik Saltnes de tilreisende supporterne, som også stilte mannsterkt denne gang med over 2000, til himmels.

Etter et nydelig forarbeid av Gulliksen driblet Saltnes seg gjennom det som gjensto av engaspillere og banket ballen i målet bak Storevik.

Glimt har hatt en lei tendens til å slippe inn mål like etter scoring mot dette laget og slik ble det og i dag. Ti minutter senere fikk Vålerenga reduseringen sin etter svakt markeringsspill av Glimtforsvaret.

1-1 var også stillingen til pause.

Glimt var det laget som ville mest og det visste de også i andre omgang. Ti minutter inn i andreomgangen landet ballen perfekt på hodet til Faris Pemi som banket Glimt i føringen igjen.

Men, nok en gang. Etter Glimt scorer så slipper de inn igjen. Tre minutter senere sto det 2-2.

Heldigvis for Glimt var ikke Faris Pemi ferdig, og han var virkelig ikke ferdig. Nok en gang får Faris et innlegg på seg, og da varter han altså opp med den vakreste fotballkunsten du kan se for deg. Et godt gammeldags sykkelspark rett i krysset, 2-3 til Glimt og tre minutter igjen.

Vålerenga prøvde med det de hadde og var nære å utligne for tredje gang, men Haikin fikk avverget til corner og med keeper oppe kontret Glimt inn 2-4 og cupfinalen var sikret.

Faris Pemi var dagens mann i intervjusonen etter kamp, og i smilende godt humør. Mens han snakket med oss fikk han se kunstscoringen sin for første gang, hør den umiddelbare reaksjonen hans her:

Ulrik Saltnes hadde fått så mange spørsmål om Pemi sitt mål at han hadde neste glemt at han scoret selv i dag. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Radio 3-børsen:

3: Faris Pemi

Med kunstscoring, og den viktigste brikken i dag for at vi tar oss til cupfinale er det klart det blir toppscore på børsen. For en kamp han leverer i dag kraftspissen. Sier han skal se scoringen sin 1000 ganger i kveld, det skal han få gjøre med god samvittighet.

2: Ulrik Saltnes

Åpnet ballet i dag Ulrik med scoring etter bare to minutter. Har ellers en svært god kamp og briljerer på midten. Begynner å finne formen igjen etter skademarerittet og er på vei mot sin beste form igjen. Det passer bra med den høsten og vinteren vi har i vente.

1: Fredrik Bjørkan

Noen fantastiske presisjonsinnlegg i dag, og det resulterte også i to scoringer. Litt på bærtur da engaspilleren fikk stå alene i boksen på 1-1. Men ellers en meget god kamp fra backen!

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Amahl Pellegrino 19

Faris Pemi 19

Albert Grønbæk 16

Patrick Berg 12

Odin Bjørtuft 10

Ulrik Saltnes 8

Hugo Vetlesen 6

Adam Sørensen 6

Nino Zugelj 4

Brede Moe 4

Nikita Haikin 4

Brice Wembangomo 3

Marius Lode 3

Fredrik Bjørkan 3

Joel Mvuka 2

Runar Espejord 2

Sondre Sørli 2

Tobias Gulliksen 1