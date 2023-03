Videre etter thriller

Det blir alltid spenning når Glimt møter Viking, dagens oppgjør var intet unntak.

De helgule åpnet best og dominerte spillet i første omgang, men målene uteble.

Fullstendig mot spillets gang tok gjestene fra Stavanger ledelsen, og like før pause doblet de den til 0-2.

Patrick Berg var rolig inn til pause og fortalte til rettighetshaver at de har låge under med to mål før, og vet hvordan de skal snu det.

Han ante nok ikke hvor rett han skulle ha.

For etter å ha redusert med Runar Espejord til 1-2 kom Glimt under med to igjen nok en gang da tidligere Glimtspiller Lars Jørgen Salvesen sendte Viking opp i 1-3.

Men så gjorde Kjetil Knutsen det som skulle bli hans suksessbytte. Inn kom nemlig Nino Zugelj.

Sloveneren scoret like gjerne to mål på ni minutter og var tredje sist på 5-3 scoringen. Runar Espejord fikk seg en til scoring før Amahl Pellegrino på overtiden avgjorde det hele med 5-3 til Glimt.

Patrick Berg var veldig fornøyd etter kampen, og i følge han selv var han aldri i tvil om at de kom til å snu det. Dette sa han til oss etter kampslutt, hvor han også forteller hvem han håper å møte i semifinalen:

Nino Zugelj ble dagens glimthelt, og snudde nærmest kampen på egenhånd. Dette sa han til oss etter kampslutt:

Musikkansvarlig for Bodø/Glimt valgte å ha det litt artig med sidissene etter kampslutt. Viking vartet nemlig opp med Åge Aleksandersen og «Min dag» over høytaleranlegget i Stavanger etter å ha slutt ut Rosenborg. Bodø/Glimt svarte med å spille Kjartan Salvesen (Stavangerværing og markedssjef i Viking) og låta hans Standing Tall etter kampslutt og avansement var sikret.

Radio 3-børsen:

3: Nino Zugelj

Liten tvil om denne i dag. Glimt skapte mye før Sloveneren kom innpå, men innhoppet til Zugelj gav Glimt alt de har manglet så langt i år. Nemlig sluttproduktet. Orkestrerte tre scoringer og sendte Glimt videre i dag. Var dagens prestasjon nok til å sende den unge vingen fram i rekken og til startplass i serieåpningen borte mot Sarpsborg?

2: Runar Espejord

Mange opp og nedturer for spydspissen siste året, dagens kamp ble en solid opptur. Etter å ha vært mye usynlig til tider de siste kampene bidro målmaskinen med to scoringer og en flust med sjanser i dag. Posisjonerer seg ofte rett og havner i gode posisjoner til å utrette farligheter.

1: Hugo Vetlesen

Hattrick med assist på Bodø/Glimts nummer ti i dag. Veldig god på å se løpene til spiss og vingene i dag, og setter opp flere farlige posisjoner. Blir altså også betalt med at tre av pasningene hannes resulterte i scoringer.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Stillingen sammenlagt for sesongen 2023 etter denne kampen slik ut:

Patrick Berg 4

Nino Zugelj 3

Adam Sørensen 2

Albert Grønbæk 2

Runar Espejord 2

Hugo Vetlesen 1

Brice Wembangomo 1