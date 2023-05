Bodømann funnet drept i Stjørdal

Søndag kveld informerte politiet om et mistenkelig dødsfall i Stjørdal. Mannen skal ha tilknytning til Bodø-området.

Det bekrefter påtaleansvarlig Anette Strøm Røsholdt til Bodø Nu.

Opplysninger i saken er hentet fra Trønderavisa og Avisa Nordland.

Avdøde skal ha vært i Stjørdal i forbindelse med jobb og en jevnaldrende mann i 50-årene skal nå være siktet for drapet.

Siktede og avdøde skal ha møttes på Sportsbaren i Stjørdal sentrum, natt til søndag. Det opplyser politiet mandag formiddag.

Møtet mellom de to mennene fremstår som tilfeldig og politiet er ikke kjent med at de to hadde en relasjon fra før, det opplyser Anette Strøm Røsholdt.

De skal så ha forlatt utestedet sammen og reist hjem tll siktede.

Røsholdt opplyser videre at politiet ikke ønsker å gå ut med opplysninger om hendelsesforløpet i leiligheten på nåværende tidspunkt, da de ennå ikke har fått gjennomført avhør av siktede.

Politiet ønsker nå tips fra publikum om observasjoner av siktede og avdøde i løpet av kvelden og natta.

Hele saken hører du her: