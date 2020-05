Bolig totalskadd etter brann på Mørkved

En bolig med fire boenheter er totalskadd etter at det begynte å brenne i natt. Politiet melder om eksplosjons-lyder før brannen.

Litt over 02.00 natt til søndag kom det melding om røykutvikling fra en leilighet i Trollmyra i Bodø. Alle nødetatene rykket ut til stedet.

– Full overtenning på stedet. Det er snakk om hus med fire boenheter. Politiet starter med evakuering av omkringliggende boliger, opplyste politiet litt senere.

Det meldes om mye røyk i området. Beboere i nærheten og andre som kjenner lukt av røyken oppfordres til å lukke vinduer, meldte politiet klokken 03.20. Beboere i umiddelbar nærhet er evakuert og sendt til hotell.

Operasjonsleder Remi Johansen opplyste til AN i 4-tiden at det før brannen har vært et smell.

– Vi fikk melding om en eksplosjonsartet brann fra innringer. I en tidlig fase var det rapportert om høye smell.

Politiet meldte søndag morgen at alle som bodde i boligen er gjort rede for.

Oppdragsleder Marit Lillestø sier at de ikke vet hva som er årsaken til brannen.

– Hvis det er noen som har sett noe eller hørt noe i forbindelse med brannen, så ønsker vi at de tar kontakt med politiet.