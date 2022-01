Brann i Bodø sentrum

Morgentimene onsdag meldte 110-sentralen at det var full fyr i en bolig i Bodø Sentrum. Brannen fikk et tragisk utfall.

Like etter 06.30 kom de første meldingene om brannen. Det var noen i huset som oppdaget brannen og varslet nødetatene.

Alle i eneboligen skal ha kommet seg ut.

– Vi har evakuert bygget og har gjort søk, ingen er savnet. Det er mye røyk og vi har evakuert naboer også, sa politiets innsatsleder Jan Ingvald Hauge på stedet.

Avisa Nordlands reporter på stedet Oda Oldertrøen observerte mye røyk og flammer fra boligen i morgentimene, men meldte at brannen er under kontroll og etterslukking pågår i den store eneboligen ved bryggerikvartalet, til an.no.

Det er flere utleieenheter i boligen og boligen er eid av Salten Eiendom AS.

Oppdatering: Etter at det ble først meldt at alle kom seg helskinnet ut av boligen opplyser politiet onsdags ettermiddag at en ung kvinne omkom i brannen.

Kvinnen ble fraktet til sykehuset og senere erklært død. De øvrige fem i boligen er ikke alvorlig skadd og tatt hånd om.