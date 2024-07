Det VAR nesten

Bodø/Glimt fikk det tøft på Ekerbergsletta, og nok en gang stjal VAR showet.

Glimt leverte en grusom førsteomgang i hovedstaden og klarte bare skape en sjanse i løpet av de første 45.

Da var hjemmelaget mer effektive som skapte flere sjanser og etter en dødball gikk opp i føringen etter 24. minutter spilt, som også var pauseresultatet.

Tilsynelatende hadde de helgule nok en gang fått en Knutsen spesial i pausen, for det var en mer påskrudd Glimtlag som kom ut i andre omgang, og etter bare seks minutter kom svaret.

Et godt innlegg havnet på pannebrasken til Ulrik Saltnes som stangen ballen knallhardt inn i nota til 1-1.

Glimt fortsatte å presse på men scoringen lot vente på seg.

Rett før full tid så det imidlertid ut til at det endelig skulle løsne for Glimt. Gjestene fikk et frispark i god posisjon og Patrick Berg ladet kølla.

Frisparket var hardt og keeper måtte gi retur, den havnet hos Adam Sørensen som banket ballen via sin landsmann Kasper Høgh og i mål til stor jubel for de tilreisende.

Men nok en gang skulle et euforisk øyeblikk bli ødelagt av VAR. Etter at KFUM hadde akseptert målet i mot og Glimtspillerne var ferdige med å juble, og kampen skulle til å sparkes i gang igjen av hjemmelaget så skal VAR fram med millimeterlinjene sine.

Da kommer teknologirommet på Holbergs plass i Oslo fram til det som i beste fall er en marginal offside og målet annulleres. Nok en gang blir en fotballkamp og gleden med fotball offer for det verste som har skjedd fotballen og Eliteserien i moderne tid.

Dermed ender det med 1-1 og poengdeling i hovedstaden.

For ordens skyld er ikke denne holdningen noe nytt for oss i Radio 3, men i en tid hvor VAR-debatten er større enn noen gang, og flere klubber nå tar til ordet for å ytre sin mening om dette makk-verket så ønsker vi også som et medie og som kanal som følger Glimt og norsk fotball tett å offentlig ytre vårt syn.

Vi i Radio 3 har vært motstandere av VAR hele tiden, og er helt enige med det som stadig blir et større flertall av fotballnorge at dette må avvikles og det raskt. VAR dreper gleden og euforien med fotball, noe vi ble vitne til også denne kampen.

Offsideregelen ble ikke laget for at man skal lage tvilsomme streker med dårlige kameravinkler for å diktere om en spiller var noen millimeter på rett eller feil side, den ble til for at en spiller ikke kunne stå ved motstanderens mål hele kampen og vente på ballen.

At supporterne og etter hvert spillerne ikke kan juble og glede seg over scoringer til favorittlaget sitt kommer til å ødelegge fotballen slik vi kjenner den og har lært oss å elske den.

Redd fotballen før det er for sent, avvikle VAR nå.

Radio 3-børsen:

3: Patrick Berg

Radio 3s nye ekspertkommentator Magnus Olafsen har talt, Patrick Berg var dagens beste for Glimt. Styrte midtbanen i stor grad og slo et godt frispark på overtid som burde kulmintert i glimtseier.

2: Ulrik Saltnes

Stanget inn utligningen. Frisk også i dag i sin nye-gamle posisjon på venstresiden av midtbanen.

1: Odin Bjørtuft

God sammen med midtstopper-kollega Brede Moe i dag, klarte ikke hindre 1-0 men ellers god kontroll på det meste av farligheter hjemmelaget skapte.

Radio 3-børsen fungerer slik at tre spillere får hver kamp poeng fra ett til tre basert på kampens prestasjon. Etter dagens kamp ser stillingen slik ut:

18 Patrick Berg

14 Ulrik Saltnes

12 Albert Grønbæk

12 Fredrik Bjørkan

10 Jostein Gundersen

8 Fredrik Sjøvold

7 Nikita Haikin

5 Jens Petter Hauge

5 August Mikkelsen

4 Oscar Kapskarmo

3 Adam Sørensen

3 Håkon Evjen

3 Brice Wembangomo

3 Brede Moe

2 Kjetil Haug

2 Sondre Sørli

2 Nino Zugelj

1 Odin Bjørtuft

Neste kamp for de helgule er allerede førstkommende onsdag i returoppgjøret mot latviske RFS. Den hører du direkte på Radio 3.