Endre vant 13.000,- under radiobingo på Radio 3

Hver mandag og onsdag er det radiobingo på Radio 3 og Radio Salten. Den siste måneden har vi delt ut 43.000,- i rene jackpotgevinster!

For ca en måned siden vant Kine på Rognan 30.000,- under onsdagsbingoen på Radio Salten da hun fikk trerader på lykketallet. Mandag for to uker siden gikk jackpoten igjen!

Denne gangen var det på mandagsbingoen jackpoten gikk og det var en heldig herremann bosatt i Bodø som stakk av med gevinsten. Lykketallet for kvelden var 45 og det ble stor spenning når vinneren ringte inn og sa han hadde bingo.

– Å herregud den må holde! Sa en spent jackpotvinner før han fikk bekreftelsen om at premien var hans.

Dermed er det i løpet av den siste måneden delt ut to premier på henholdsvis 30.000,- og 13.000,- i jackpotgevinster under bingosendingene på kanalen.

Bli med å spill radiobingo du og, hver mandag og onsdag klokken 21.