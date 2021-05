Europas største kunstutstilling av Syrisk kunst er i Bodø

Vi tok en prat med Phadi Mubda Alattalla, som er en Syrisk billedkunstner om prosjektet han driver: SYART.

SYART inviterer nå 21 etablerte profesjonelle syriske samtidskunstnere til en felles utstilling på Bodøgaard.

Kunstnerne har fra 2011 til 2021 laget malerier, skulpturer og digital kunst som har vært under påvirkning av sitt fedreland. Et land hvor kunstens tilblivelse har vært vanskelig. En kunst hvor kreativiteten påvirkes på en annen måte; en påvirkning for lyset, for mørket og for freden. For alt som vil bli og for alt som har vært.

Kunstnerne selv ønsker ikke at utstillingen skal ha fokus på krigen i Syria, men heller vise samtidskunst fra Syria. Dette er et fredsprosjekt som er ment å utfordre barn, unge og voksne til nye tanker, bygge broer mellom ulike kulturer og demme opp om fordommer. Syrisk kultur er også en del av Bodøs kultur og verdens kultur. Vi lever i en flerkulturell verden og vi ønsker å invitere hele Bodøs befolkning på en smakebit av hva syrisk kultur og kunst er.

Utstillingen er en salgsutstilling.

Facebook-arrangement:

http://www.facebook.com/events/360116268686727