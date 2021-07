Flere får skoleplass

Etter andre inntak har tallet på elever med tilbud om skoleplass i Nordland økt med 539, til 8269 elever totalt. Elevene som fikk tilbud ved andreinntaket må svare på tilbudet innen 3. august.

– Jeg er svært godt fornøyd med at så mange har fått tilbud, og spesielt at andelen som får førstevalget sitt innfridd er så stort, sier fylkesråd for utdanning og kompetanse, Elin Dahlseng Eide.

Prosentandelen som har kommet inn på førsteønsket sitt har økt fra 88,2% ved første inntak til 91,6% nå ved andre inntak.

Fremdeles stor overvekt på yrkesfag

Gjennom mange år har elevene i Nordland foretrukket yrkesfagene foran studieforberedende program. Den trenden fortsetter i år, med den høyeste andelen i landet. 60 % får tilbud om yrkesfag og 40 % på studieforberedende av de som har fått tilbud om skoleplass på vg1.

– Det er viktig at arbeids- og næringslivet i Nordland får nok arbeidskraft, og da er det positivt at mange velger yrkesfag. Samtidig vet vi at det er mangel på arbeidstakere med høyere utdanning, og derfor skulle vi gjerne sett at det var litt bedre balanse mellom de to retningene, sier Dahlseng Eide.

Andelen på yrkesfag er den høyeste på mange år. Til sammenligning lå den på mellom 52 og 55 prosent på midten av 2000-tallet.

Mange uten ungdomsrett har fått tilbud

Grunnet god kapasitet på flere tilbud i Nordland ble det også tatt inn 245 elever uten ungdomsrett i årets inntak. En del av de som har fått tilbud er dermed over 18 år.

– Dette er veldig gode nyheter! Under pandemien er det en del arbeidstakere som har blitt permitterte eller oppsagt, og vi vil gjerne bidra til at de får økt kompetanse som kan gjøre at de stiller sterkere i kampen om arbeidsplassene i fremtiden, sier Dahlseng Eide.

Plass til flere som ønsker ny kompetanse

Status etter andre inntak er at flere tilbud har ledige plasser, slik at det enda vil være mulighet for personer som ikke har søkt skole til å få en skoleplass. For å få en av de ledige plassene må man være under 25 år, kontakte skolen direkte og stille seg på lokal venteliste.

– For de som står uten jobb, eller som ønsker oppdatert kompetanse, kan dette være en gylden mulighet. Så dersom du nå sitter og tenker at tiden er inne for å lære noe nytt, og få en litt bredere CV, sjekk mulighetene dine. Det kan være sjansen til et nytt og spennende liv som venter deg i videregående skoler over hele Nordland!