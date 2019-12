FM forlenget til 2027

Tirsdag ble det klart at Radio 3 Bodø og de andre lokalradioene i Norge får fortsette på FM i minst fem år til. Det er gode nyheter for radiolytterne.

Eksisterende FM-konsesjoner forlenges til 2027, det ble klart etter at Stortinget tirsdag ettermiddag vedtok kulturbudsjettet for 2020. Saken sendes nå tilbake til Medietilsynet som skal utarbeide vilkår for den kommende konsesjonsperioden på FM.

Det har vært bred tverrpolitisk enighet om at lokalradio må få fortsette på FM i minst fem år til, når inneværende konsesjonsperiode går ut 31.12.2021. Derfor var heller ikke tirsdagens vedtak overraskende, men mer en formalisering.

I forkant av behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget, hadde familie- og kulturkomiteen lagt fram sin innstilling. I denne ber et flertall, bestående av regjeringspartiene og Senterpartiet, om at departementet i arbeidet med nye rammevilkår for lokalradio må vektlegge og utarbeide et regelverk for lokalradio på FM, slik at nisjeradioer i storbyene har drivverdig økonomi også i perioden frem til 31. desember 2026.

– Dette er veldig gode nyheter for alle som er glad i radio, sier stasjonssjef i Radio 3 Benjamin Solås.

– Forhåpentligvis er vi også på FM-båndet til minst 2031, men at det nå er bekreftet at vi får være her til hvertfall 2027 gir oss en trygghet for å kunne fortsette driften videre med å lage en god lokalradio til Bodø og Saltenværingene avslutter han.

Kilde: Lokalradio.no