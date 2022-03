Til nå har media ikke fått lov å ta bilde av ulykkesstedet i Beiarn hvor en amerikansk militærfly av typen Ospray styrtet og fire amerikanske soldater omkom.

Nå sender Nordland Politidistrikt ut, i samråd med det amerikanske forsvaret, det første bilde fra ulykkesstedet.

Bildet viser med all tydelighet hvor kraftig sammenstøtet mellom flyet og bakken har vært.

Vraket ligger spredt over et område på 300 meter i ulendt terreng. Flyet styrtet i et hardt sammenstøt uten sklibane.

