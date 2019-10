Fram Kino pakker sakene og flytter til City Nord

– Det kommer til å bli et helt fantastisk kinoanlegg når det står ferdig. Vi skal bygge fem saler, der den største kan ta 250 mennesker. Det blir ingen kompromisser. Vi satser på det aller beste innen lyd, bilde og komfort. Vi vurderer blant annet gå over fra prosjektorvisning til å ha 4k ledskjermer på 14×7,5 meter i de to største salene. Vi skal også ha to saler med lenestoler, den ene med mulighet for at setene beveger seg for å understreke handlingen, såkalt d-box seats. De andre salene vil få områder med lenestoler. Den nye kinoen skal bli best i landet!

Erik Jørgensen er fjerde generasjon Jørgensen som driver Fram kino. Kinoen så dagens lys allerede i 1908. Med unntak av noen år under krigen har kinoen alltid vært i Storgata. Kinoen er en institusjon i Bodøs kulturliv. Nå blir det altså store endringer.

– Dette er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Samtidig måtte noe skje. Lokalene er for små og en utvidelse har ikke latt seg gjøre. Det er heller ingen hemmelighet at det har vært mange vanskelige år der vi har sett på alternative løsninger for kinoen. Lenge trodde vi at vi kunne bli en del av Stormen. Deretter kjøpte vi tomta som ligger inntil kinoen og hadde lyst å utvide dagens anlegg med to saler der. Men vi fikk aldri til et samarbeid med kommunen om lånegarantier. Da muligheten for et samarbeid med Coop kom slo vi til. Og nå ser vi bare fram til å sette i gang, sier Jørgensen.

Jørgensen forteller videre til AN at de er stolte av å være Bodø’s desidert største kulturaktør.

– Siden oppstarten i 1908 har vi hatt 150.000 forestillinger her. Mer enn 20 millioner mennesker har vært innom lokalene på denne tiden. Med dagens besøk vil det ta Stormen 250 år å matche det tallet.

Videre forteller Jørgensen at det er ingen fare for at navnet vil bli endret, og til tross for nye lokaler fortsetter de en gammel tradisjon.

– Vi er Norges eldste kino. Vi er faktisk en av verdens eldste. Fram kino fortsetter som Fram kino! Også på City Nord.

Radio 3 har hatt en samarbeid med kinoen i mange år hvor vi daglig leser opp kinoprogrammet mens vi ukentlig deler ut billetter i samarbeid med kinoen.

Kilde: AN/Bodøby