Frykter påske-boom på norske veier

Påskeferie med koronapandemi. Regjeringen har ikke innført hytteforbud, og dette kan bety at det blir mye trafikk på veiene. Vi har pratet med Trygg Trafikk.

Kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg trafikk, sier det er vanskelig å spå hvor nordmenn vil tilbringe påsken i år, men det er ikke unaturlig at mange vil kjøre bil dit de skal.

3 personer har omkommet i påsketrafikken de siste årene

Erfaringer viser at det skjer mange ulykker i ferier fordi det er større trafikk på veiene.

– Påsketrafikken og ulykker hører dessverre sammen. I fjor mistet tre personer livet i påsketrafikken, det samme som året før. Vi håper selvfølgelig at ingen opplever å miste noen i trafikken i år og ber innstendig om at alle som beveger seg i trafikken tar det med ro og viser hensyn til alle andre som også er på veiene, sier Trømborg.

Pakk trygt

Med den klassiske hytteferien krever det ofte mye bagasje for familier på tur. Trygg Trafikk anbefaler at alle pakker bilen tryggest mulig.

– Pakk de tyngste gjenstandene nederst og inntil bakseteryggen. De lettere gjenstandene kan du plasser oppå det tyngste eller i en takboks. Pass alltid på at sjåføren har god sikt også bakover. I takboksen skal du kun ha lettere gjenstander og ski. Skiene egner seg ikke inne i bilen. I tillegg bør du unngå løse gjenstander inne i kupeen. Ved en kollisjon eller bråbrems risikerer du at løse gjenstander kommer mot dere med stor kraft, sier Trømborg.

Hold oppmerksomheten på veien

I en av tre alvorlige trafikkulykker er uoppmerksomhet hos fører en medvirkende årsak til ulykken.

– På lange bilturer er det mange ting som kan ta vekk fokuset ditt fra kjøringen. Det kan være utålmodige unger, eller ektefeller for den saks skyld, fikling med mobiltelefoner og trykking på bilens touch-skjermer. Alt dette fjerner oppmerksomheten din fra det som er aller viktigst akkurat da – nemlig å kjøre bil og sørge for at du selv og familien din kommer trygt fram. Å ta vekk blikket fra veien bare noen få sekunder, kan være livsfarlig, avslutter Trømborg.