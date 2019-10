Gatafestivalen med første artistslipp

I dag slapp Gatafestivalen på Fauske sin første artist og det var ingen småfisk. Stavangerkameratene som har tatt Norge med storm de siste årene er klare for neste utgave av festivalen.

Uten å ha annonsert noe på forhånd slapp Gata en skikkelig godbit, Stavangerkameratene som ble dannet i 2015 og har blitt godt mottatt langs hele landet kommer til Fauske i 2020.

Bandet består av Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland har oppnåd stor suksess, blant annet med hiten «Bare så du vett det».

Gata la selv dette ut på sin facebookside i dag:

– «ARTISTSLIPP

STAVANGERKAMERATENE ER KLARE FOR GATA20!!

Med over 50.000.000 Spotify avspillinger, utsolgte konserter og festivaler over hele landet er de endelig klare for Melenciparken!!»

Vi gleder oss allerede nå til Gata20!