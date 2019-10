Generasjonsfestivalen arrangeres for første gang

For første gang skal Generasjonsfestivalen arrangeres i Bodø. Det er et sammarbeid mellom tusenhjemmet og folkets hus og vil samle alle generasjonene i Bodø. Hør mer om det her:

Kanskje du har litt dårlig samvittighet fordi det er for lenge siden du har pratet med bestemor? Kanskje du måtte avlyse en middag med bestefar i forrige uke og ønsker å gjøre opp for det!

Da passer generasjonsfestivalen perfekt for deg! På lørdag blir nemlig den arrangert for aller første gang på Tusenhjemmet og Folkets Hus i Bodø. Tanken bak generasjonsfestivalen er at det skal være noe for alle, så her blir det blant annet strikkekafe, bamsesykehus, slipsknutekurs og selvfølgelig mye musikk fra flere lovende lokale band.

Hør mer om hva generasjonsfestivalen er her.

Klikk deg inn på facebookarrangementet for mer informasjon og for link til billettkjøp.