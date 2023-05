Her er årets 17.Mai-program

Tirsdag innkalte 17.mai-komiteen til pressekonferanse i forbindelse med lanseringen av årets 17.mai-program!

Leder for 17.mai-komiteen, Ali Horori har vært en del av komiteen i hele 16 år. Under dagens pressekonferanse uttalte han blant annet at han ønsket å være en del av komiteen i minst 16 år til.

Årets program er innholdsrik og består av alt fra herlige kulturinnslag til blålystog og direktesendt TV. De to sistnevnte oppsto under pandemien, men fungerte såpass bra at Bodø-komiteen valgte å ta det med seg videre.

