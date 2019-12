Husløs etter brann i Bodø

Boligkomplekset er disponert av Bodø kommune og består av fem leiligheter. Politiet opplyser at ni personer bor der. Beboerne evakuerte seg på egen hånd, og det er ikke meldt om personskader.

Som følge av materielle skader måtte imidlertid flere av beboerne finne andre oppholdssteder over natten, fortalte vakthavende operasjonsleder Kjetil Kaalaas hos politiet i Nordland like etter at brannen var slokket.

Ifølge operasjonsleder Mads Bernhoft ble én familie innlosjert på hotell i regi av Bodø kommune. To andre beboere ordnet overnatting på egen hånd.

– Både evakueringen og midlertidig flytting gikk greit, forteller Bernhoft.

Kilde: an.no