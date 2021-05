Mye viktig informasjon som gis hos legen går tapt da det ofte er mye og vanskelig informasjon som gis. Stian Jenssen har en idé som skal gjøre det lettere både for pasienter og pårørende, og kanskje også hele helsevesenet. Gründer Stian Jenssen presenterer idéen sin for oss i studio og søker din hjelp. Hør om planen her:

Her ligger link til nettstedet hans, hvor du kan delta i markedsundersøkelsen som tar om lag 5 minutter å gjennomføre:

https://www.helsevideonorge.no/