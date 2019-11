Jackpoten gikk igjen!

For en måned siden kunne vi annonsere at jackpoten gikk og at det var en glimtspiller som vant den, nå har den gått igjen!

Denne gangen var det to heldige vinnere som begge fikk 3-rader på kveldens lykketallsom var 5 for anledningen, ikke nok med det så var det også på siste spillet så det lå allerede 3000,- i potten før jackpotten på 12.000,- gikk.

Dermed fikk både Adrian og Inger som begge hadde 3-rader på nevnte tall 5 den 21. Oktober hele 7500,- kroner hver, vi gratulerer!

Dermed har jackpotten gått hele tre ganger denne høsten og vanvittige 58.000,- har blitt betalt ut i jackpotgevinster.

Bli med å spill radiobingo du og hver mandag og onsdag, mer om bingo og utsalgssteder kan du lese her.