Jahn Teigen er død

Den folkekjære artisten ble 70 år gammel.

Han sovnet stille inn på Ystad sykehus i Sverige mandag kveld. Han har de siste årene levd et tilbaketrukket liv på Klockargården i Ingelstorp utenfor Ystad.

Teigen som ble født i Tønsberg i september 1949 var låtskriver, sanger og gjøgler, og er kjent som en av Norges aller største kulturprofiler. Han etterlater seg datteren Sara Skorgan Teigen som han fikk i 1984 med hans tidligere ektefelle Anita Skorgan.

Manageren hans Trond Lie skriver i en pressemelding at familien ønsker fred i en tung tid.

– Familien er i sorg og ber om respekt for at de ikke ønsker å kommentere dette yttligere, opplyser Lie.

Teigen er kjent blant annet for sine mange opptredener i Melodix Grand Prix, der han har konkurrert i 14 finaler.

I MGP deltok han med låter som «Mil etter mil», og hans kanskje aller mest kjente låt «Optimist».

Teigen har flere ganger i løpet av livet i rampelyset fått heder for sin innsats i kulturlivet.

I tillegg til å motta Spellemannprisen i 1978, har han blitt tildelt Spellemannprisens hederspris både i 1983 og i 2009.

Han mottok Norsk Artistforbunds Ærespris i 2003 og fikk Komiprisen med Prima Vera i 2014. Han er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame i 2012 og sammen med gruppa Popol Ace i 2017.

Jahn Teigen er Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og i hjembyen Tønsberg er det bygget en statue av ham.

Jahn Teigen har i senere år vært åpen om at han har strevd med sykdom. Han har i mange år lidd av leddgikt. I 2016 sa han i et intervju med God Kveld Norge at at et langt og aktivt sceneliv har bidratt til å forverre plagene i godt voksen alder.