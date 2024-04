Over 1 million kroner til kultur i Nordland

Årets første tildeling av midler til kulturarrangementer i Nordland er nå delt ut.

En million kroner var beløpet som skulle fordeles, og blant de heldige på listen finner vi både pride art, dansefestival og operafest.

– Vi ønsker at Nordland skal være et mangfoldig og inkluderende samfunn, der skaperkraft og kreativitet bidrar til lokal bærekraft, tilhørighet og livskvalitet sier Arne Ivar Mikalsen, fylkesråd for kultur.

Hele listen over tilskuddsmottakere finner du her.

Hvis du ikke rakk å søke støtte til ditt kulturarrangement, vil det være en ny mulighet til høsten, der ytterligere én million kroner vil bli delt ut.

Vi tok en prat med Arne-Ivar Mikaelsen, fylkesråd for samfunn, kultur og miljø i Nordland.

Hør innslaget her: