– 17. mai er kanskje det vi gjør minst av

Vi er godt i gang med høstsemesteret og med det følger nye hobbyer, fritidsaktiviteter, samt knall og fall for store og små.

Mange barn prøver seg kanskje på en fritidsaktivitet for aller føste gang. Noen finner kanskje en hobby som følger dem livet ut. For andre havner fotballskoa, noteark og gitaren i et hjørne. Her er det bare å prøve seg fram.

En aktivitet som har gledet flere og som kanskje er litt ekstra forankret i den norske sjela, er korps.

Fauske Skolekorps ser etter nye medlemmer og arrangerer åpen dag for store og små. Torsdag 14. september kan barn fra 2. klassealder og oppover, ta turen til Finneid Skole og bli kjent med instrumenter og andre musikkglade barn.

Kjenner du en potensiell musikant?

Hør praten med Line Kristiansen her: