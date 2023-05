60-årsdag og jubileumskonsert

Musiker Arvid Engegård fyller 60 og skal feire dette med en skikkelig jubileumskonsert.

At Bodøgutten skulle bli fiolinist var nærmest skrevet i stjernene. Ryktene skal nemlig ha det til at faren hans forutså dette da Arvid bare var et spedbarn.

Sammen med sin egen strykekvartett skal Arvid feire dagen med å spille et utvalg av sine favorittsatser.

Det blir en god blanding av ny og gammel musikk og Engegård opplyser i sin konsertbeskrivelse at om det er noe du ikke liker, så går det fort over.

Konserten spilles på Bodøgaard Kunst og Kultur fredag 12. mai klokken 18.00.

Hele praten med Engegård hører du her: