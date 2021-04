Jenny ute med diktsamling

21 år gamle Jenny Inger Gaskill er et kjent ansikt for mange i Bodø. Nå er hun klar med sin første diktsamling. Hør vår prat med debutanten.

Gaskill startet sin karriere som forfatter på Instagram for bare ett år siden. Fredag er boka med den lange tittelen «Du smaker som alle diktene jeg skulle ønske jeg fikk til å skrive» ute i butikk.

Jenny er et kjent ansikt for mange i Bodø. Hun jobbet som barista på Melkebaren i mange år, og hun har også vært involvert i musikkmiljøet i byen, særlig gjennom X rockeklubb. Men nå har hun altså byttet ut både kaffe og musikk til fordel for diktning. På fredag kommer hun ut med debutboka, en diktsamling kalt «Du smaker som alle diktene jeg skulle ønske jeg fikk til å skrive».

Kjærlighet i alle former

Forlaget skriver:

Dette er en diktsamling for alle som har vært eller fortsatt er unge, for alle som har kjent på deilig og uutholdelig forelskelse. Det er en diktsamling for de som har opplevd å bli forlatt, og for de som har dratt. Forelskelse ender ikke alltid som man vil. Diktene er et rensemiddel, et verktøy for å bli fri fra fangende følelser. De er intime skildringer fra og om en håpløs romantiker. Men de er ikke uten håp.