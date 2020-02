Alan Walker til Opptur

Det var stor spenning knyttet til headlinerslippet til Oppturfestivalen som var annonsert til klokken 10 mandag. Ganske nøyaktig på sekundet kom nyheten de fleste danseglade i Bodø kan glede seg til!

Alan Walker headliner nemlig Oppturfestivalen 2020. Walker som besøkte Bodø sist i 2018 under Parkenfestivalen er blitt en komet innenfor EDM-sjangeren og en av de mest kjente DJ’ene vi har her til lands.

Opptur la dette ut på sin facebookside i dag klokken 10:

– ALAN WALKER.

Artisten, DJ-en og produsenten Alan Walker, som kommer fra Fana i Bergen, har mer enn 15 milliarder streams verden over, og godt over 40 millioner følgere på sosiale medier.

Han snudde Opptur på hodet sist han besøkte oss. Nå kommer han tilbake med en stor bunke flere hits og et navn som tar plass blant de store på stjernehimmelen.