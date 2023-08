Ti år gamle Emilian Alexander Unosen har laget låt om ADHD-diagnosen sin.

Låta «Bokstava» handler om det å navigere seg gjennom livet med nettopp det, bokstaver.

Skolen skal være for alle, men det å sitte i ro på skolebenken er ikke like lett for alle og ekstra vanskelig er det for barn med for eksempel ADHD. Dette har likevel ikke stoppet Unosen fra å utvikle musikken sin. Tvert imot har musikken hjulpet ham gjennom vanskelige stunder.

Etter låtslippet fikk Emilian spille på Gatafestivalen, noe han syntes var stas. Han har også fått en personlig hilsen fra forbildet sitt, Herman Flesvig.

Alt i alt har den unge gutten fått utøvd svært mye og for å avslutte med Emilians eget råd:

– Aldri gi opp. ADHD er en superkraft!

Hør innslaget med artisten her:

Hør låta og se musikkvideoen her.