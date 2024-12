Aleksander Setså gir ut julemusikk om ensomhet

22 år gamle Aleksander Setså har gitt ut julemusikk.

Setså, som studerer klassisk sang ved det prestisjetunge Griegakademiet i Bergen, har gitt ut to julelåter som begge tar for seg et tema vi sjelden hører om i julemusikk: ensomhet.

Ideen til låtene oppsto i en samtale med en venn, der Setså fikk høre om Grandiosa-statistikken – altså hvor mange nordmenn som spiser Grandiosa på selveste julaften. Det satte tankene i sving.

– Jo mer jeg tenkte på det, jo tristere ble det. For bak de tallene er det jo… Det er vel ingen som vil spise Grandiosa på julaften, tenkte jeg. Det handler om folk som ikke har noen å feire med, folk som ikke har råd, kanskje en småbarnsfamilie som ikke har råd til julemat. Jeg synes dette er et ekstremt viktig tema, og det er noe julemusikk ikke tar opp ofte nok. Det er manko på julelåter som snakker om hvor ensomme folk kan være i julen, og det ville jeg skrive om, sier Setså.

Låtene Setså har utgitt heter «Jul med mæ i år» og «Julestjerne».

Vi tok en prat med Setså. Hør intervjuet her: