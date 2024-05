Alt fra SPOT festival – Disse artistene bør du sjekke ut

Helga 4-5. Mai ble SPOT festival arrangert i vakre Aarhus i Danmark. Her kan du se hva vi oppdaget på festivalen.

Vi drar årlig på festivaler hvor unge og ukjente band og artister får mulighet til å vise seg fram. Målet vårt er å finne nye artister å spille på våre kanaler, samt hjelpe dem og nå ut først og fremst i Nord-Norge men også i verden. I Norge har vi blant annet By:larm og Trondheim Calling hvor bransjen og publikum kan finne sine nye favorittartister.

I Danmark er det altså SPOT festival som er den store muligheten for «up and comming» artister å få sitt navn ut i verden. Festivalen arrangeres i starten av mai hvert år, og under årets utgave spilte over 200 artister fordelt på festivalens 24 scener. Mer om SPOT festival kan du lese her.

Med over 200 forskjellige konserter på to dager sier det seg selv at man klarer ikke få med seg alt, og heller ikke alt man ønsker da flere av artistene spiller samtidig eller som vi opplevde noen ganger, konsertene vi skulle på var helt fulle og dermed kom man ikke inn.

Men vi fikk heldigvis med oss mye nytt og spennende, og vi fikk med oss flere artiser vi er helt sikre på står på store festivalscener i løpet av de neste årene. Vi er også helt sikre på at flere av artistene vi hørte på blir vi å spille mye av på våre kanaler fremover.

Videre vil vi kåre fra det vi fikk med oss på festivalen vår «Ones to watch»-liste, «Top 3-konsertopplevelser» og «Honorable mentions».

Ones To Watch:

Ones to watch er listen med de artistene som vi tror kommer til å bryte gjennom i løpet av de neste årene. Dette er artistene vi tror kommer til å stå på plakaten og kanskje til og med headline de store festivalene i Skandinavia.

Han Herman (NO)

Han Herman hadde en travel festivalhelg denne gangen, i allefall en travel fredag, hvor han gjorde to opptredener samme dag. Først spilte han på All Things Live’ «New Things Day Party», sammen med fire andre artister før han noen timer senere spilte på «Bassinscenen». Den nest største utendørsscenen på festivalen. 22-åringen er fra Sarpsborg i Norge og skal blant annet opptre på byens festival Sarpsborgfestivalen i sommer. Vi regner med hans navn blir å se på flere plakater i løpet av de neste årene, så det er bare å bemerke seg dette navnet.

Vi er på ingen måte alene om å spå en lysende karriere for Han Herman, blant annet har han allerede rukket å spille live på NRK og han har også oppvarmet for Matt Corby på et utsolgt Sentrum Scene. På Spotify har han rundt 10.000 månedlige avspillinger og den mest spilte låten «Looking for happines» har over 400.000 avspillinger.

Han Herman spiller gitar og har en rolig, vakker og melodiøs vokal.

Et klipp fra Han Hermans konsert kan du se her:

Samira Manners (SE)

Samina åpnet konserten sin på takscenen i Aarhus med å si at hun foretrakk å snakke engelsk, fordi svensken hennes var så fæl. Vi skal ikke diskutere det med den svensk/britiske artisten fra Malmø som da har skånedialekt som sitt morsmål, men også veldig god britisk uttale, noe som gjenspeiler i musikken hennes.

Vi ble intet annet enn imponert over den svenske artisten som virkelig har en sterk vokal og tar deg med inn i musikken hennes. Manners er ikke direkte ukjent fra før, og har blant annet deltatt i svenske Melodifestivalen. Vi er helt sikre på at det blir å komme mer fra Samira Manners og det er bare å glede seg, noe så vakkert er det bare å nyte og her kunne man dratt paralleller i mange retninger med forskjellige store navn, blant annet ikke helt ulikt Amy Macdonald, kvinnevokalen i Islandske Of Monsters And Men eller landskvinnene First Aid Kit. Men la det ikke være noe tvil, denne type sterke vokal har vi plass til mere av.

Her får du en liten smakebit av Samira Manners:

Yaeger (SE)

Svenske Yaeger startet sin karriere mere i den elektroniske gaten, noe som fortsatt gjenspeiler seg i musikken hennes men har gått mere over mot popsjangeren. Med mange fengende lyder både elektronisk og fra instrumenter gir dette et veldig unikt og spennende lydbilde. Stemmen hennes i seg selv kan nesten beskrives som et instrument. Dette er en kunsterisk artist fra Sverige som liker å prøve seg frem, og definitivt noe vi kommer til å høre mer fra. Yaeger kan sammenlignes litt med Icona Pop, men hvem vet, kanskje er det Icona Pop som kan sammenlignes litt med Yaeger om noen år.

Top 3 konsertopplevelser

På denne listen nevner vi de beste konsertopplevelsene vi fikk under festivalen. Da ser vi ikke bare på artisten, men på helheten av fremføringen, lys og ikke minst scenen/venuen blir tatt til betraktning.

3: Gugusar – Radar (IS)

En av de kuleste, i allefall mest spesielle, konsertopplevelsene vi opplevde sto Islandske Gugusar for. Dette også på en intim scene hvor man virkelig fikk oppleve både artist og andre publikummere på nært hold. Gugusar kombinerer hennes elektroinske indie-musikk med rytmer og dans på scenen. Det er like imponerende å se artisten danse som tonene som runger ut i lokalet. Her tror jeg hele lokalet fikk seg en aldri så liten spirituell opplevelse som sent vil bli glemt.

Her kan du se litt fra Gugusar sin konsert:

Gugusar under Spot festival 2024

2: Skinz – Parkscenen (DK)

Skinz er vel det man kan si en av de mer rutinerte artistene på denne festivalen. Hovedpersonen selv har holdt på i vel over 10 år og har etablert seg som et kjent popnavn i Danmark. Med over 20 millioner streams på den mest spilte låten på Spotify og var det vel ventet at dette skulle bli en bra opplevelse. Parkscenen er også en fantastisk flott scene midt i parken i Aarhus. Med god plass til mange bydde denne konserten både på allsang, hender i været og kjærlighet.

Her er et klipp fra Skinz sin konsert:

1: Uro – Pink Stage (DK)

Uro, eller Jeppe Krops Kronback som han heter, begynner å skape seg et navn i Danmark. Her får du servert dansk pop på sitt beste, og det fikk vi også under konserten på Pink stage i kongresshallen. Dette er en typisk stor hotell-innendørsscene men ble likefullt til en veldig vakker scene når den blir fyllt til randen av mennesker som kommer for å synge med på vakre danske toner. Uro får også med seg et par gjesteartister på scenen og avslutningen med «Gemmer på noget» sammen med Kops var intet annet enn spektakulært. Høydepunktene sto i kø under denne konserten og blant annet kan vi trekke frem grinelåta «Når jeg blir til jord» og «Føles godt» sammen med Mekdes som noe vi kommer til å sitte igjen lenge med.

Uro er noe vi helt sikkert kommer til å høre mer fra. En konsertopplevelse vi sent vil glemme og vi håper vi får besøk av denne herremannen i Norge snart. Han har blant annet en låt med norske Ramon, så det skal man ikke se bort i fra at han står på norske scener fremover.

Her kan du se et klipp fra Uro sin konsert:

Uro under Spot Festival 2024

Honorable Mentions

Dusin (DK)

Dusin fra Danmark var en av konsertene vi hadde gledet oss mest til, og var spent på hva dette talentet kunne by på. Dessverre for oss var det ganske mange som tenkte det samme. Som anbefalt av festivalen da noen av scenene spesielt innendørs kan bli fulle oppfordres man til å komme i god tid. Det gjorde vi men selv om vi var der vel femten minutter før artisten skulle på scenen var det allerede smekke fullt og køen utenfor gikk rundt hele kvartalet. Her bommet nok festivalen noe på scenekapasitet til denne artisten og han burde nok spilt på en større scene med plass til mere mennesker. Vi får bare anta det var en fantastisk opplevelse for de heldige som fikk dette med seg. Jesper Nohrstedt Boesgaard kommer med et album i 2024, og av det vi har hørt til nå så er det bare å glede seg til det. Med en fantastisk vokal og fengende poprytmer kan vi med sikkerhet si at dette navnet blir du å høre igjen.

Brimheim (DK)

Brimheim spilte på den store parkscenen utendørs. Med et utrolig rocket preg fikk hun med seg hele parken på konserten. Var vel ikke en sjel om ikke rikket med rockefoten eller med halsen. Kan minne litt om en mer rocket Katzenjammer med noe hint av Susanne Sundfør. Et rett og slett spennende prosjekt å følge.

Berg (DK)

Berg er rett og slett både kult og blir spennende å følge fremover. Alberte fra København kombinerer popvokal med elektroniske takter, og er bare 18 år gammel. Dette er et artistnavn som man kommer til å høre mer fra, vi kan vel si vi ble litt «bergtatt» av denne unge frøkena.

Jung (DK)

Danske Jung, et klassisk dansk boyband, var absolutt noe av det beste vi fikk med oss fra Spot 2024. Det er ikke første gang de tre kompisene spiller på Spot, for fem år siden opptredde de på samme festival, og har skaffet seg et navn i hjemlandet siden. Riktig nok har ikke bandet satset stort på musikken og det har ikke kommet noe ny musikk fra bandet siden 2021. Men i år er året for reunion og hvor det talentfullet bandet skal gjennoppstå. Spot-konserten blir bandets eneste i 2024, men dagen før de opptrede på festivalens største scene i Aarhus slapp de for første gang ny musikk på vel tre år. Vi kan trygt si den nye utgivelsen med det kreative navnet «Færdig med pis?» slo minst like godt som topplåten «Blitz, Baby». Vi håper trioen med de fengende poptonene ikke stopper opp igjen og gjør seg klar for å ta hele Skandinavia med storm, ikke bare Danmark. Obs: Må ikke forveksles med den svenske brødreduoen Jung.

Så hvem blir den neste Rasmus Seebach eller Lukas Graham? Danmark er en stolt musikknasjon og har gitt oss mye bra å lytte til. De har også veldig mange unge artister som jobber for å komme gjennom nåløyet av å kunne leve av musikken sin. Vi ser ikke bort fra at den neste store danske artisten er nevnt i denne saken.

Radioinnslaget kommer her.