Ann-Iren Hansen med album-, bok, og…. CD-slipp?

Førstkommende fredag kan du høre Ann-Iren Hansens nydelige tekster i Stormen.

Den Bodø-baserte artisten slapp nylig låta «Spark ifra». Nå står albumslipp og turné for tur!

Når Hansen entrer scenen, kan du som publikummer vente deg en varm, lun og imøtekommende konsert.

Hansen er opptatt av nære, gode samtaler. Artisten finner inspirasjon i andres historier, men blekket på papiret flyter likevel best etter litt alenetid. Helst uten telefon og distraksjoner.

Ta turen til Stormen fredag klokken 20.00 for en stemningsfull kveld! Er du av den nostalgiske typen? Finn fram CD-spilleren. Hansen har gått digitalt, men også analogisk til verks. Her kan du streame, lytte og lese via spotify, bok eller CD-plate!

Hør hele praten med visesangeren her: