Anna Kajander med vårlig albumslipp

Anna Kajander fra Lofoten er aktuell med albumslipp.

Albumet har fått navnet «Al Dente» og er Kajanders andre i rekken.

– Nå er hun tilbake med sitt etterlengtede andre album, «Al dente», hvor hun viser en ny, mer leken side av seg selv. Uten å miste det særegne lydbildet som fansen kjenner og elsker, har hun her tatt mer kontroll over musikken enn på debutalbumet «Mandag», og gjort et dypere dykk i hva det vil si å være produsent, heter det i pressemeldingen.

Kajander skriver på nordnorsk og trekker fram korte ord og nordnorske konsonanter som spennende aspekter å jobbe med når man skriver låter.

