Årets Parkenlineup er klar

Eller nesten i allefall. Det mangler fortsatt den store headlineren, men 22 av 23 artister er nå sluppet.

Vi hadde på forhånd forsøkt spå hvilke artister som kommer til 2026 utgaven av Parken, og vi traff ganske greit, mest på de norske artistene. To artister var vi ganske sikre på, nemlig Halvdan Sivertsen og DumDum Boys, som det passet bra returnerte til siste Parken. Tungtvann var vi vel også ganske trygge ble å spille på både første og siste Parken, i likhet med DumDum Boys.

Det blir mer lokalt fra både RSP & Thomax og Bendik, i tillegg til andre store norske navn som Espen Lind og ARIF.

Vi var ganske sikre på at det det ble å komme noe svensk snacks, vi klarte ikke spore oss fram til rett svensk artist her, men det blir nok stor stemning når Steve Angello, kjent fra Swedish House Mafia skal erobre Parken.

Selve hovedheadlineren og antakeligvis avslutteren av årets Parkenfestival må vi vente enda litt på, men det vi vet er at det er en utenlandsk artist som skal etter alt å dømme avslutte Parken 2026. Det skulle være 11 norske og 12 internasjonale artister, og vi mangler en internasjonal. Så det blir spennende å se hvem dette kan være, og om vi får et til treff, vi var jo ganske sikre på Florence And The Machine, vi får se om det fortsatt kan skje.

Her er Line upen i sin helhet:

*Hemmelig internasjon headliner*

Steve Angello (SE)

Suede (UK)

Skunk Anansie (UK)

DumDum Boys

Tungtvann

Espen Lind

Halvdan Sivertsen

ARIF

Ghostface Killah (US)

Johnny Marr (UK)

The Reytons (UK)

RSP & Thomax

Bendik

Jayler (UK)

Filip Clements

The Meffs (UK)

Sivert Høyem

Asgeir (IS)

Cari Cari (AT)

Erlend Ropstad

Dag Vagle&Vilde Bye

Toria Wooff (UK)