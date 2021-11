Årets romjulsfest blir i Svømmehallen

MinTrio inviterer tradisjonen tro til fest i romjula. Også i år skal den joviale trioen fra Bodø fylle en av bodøs storstuer med «annendagsfest». Vi tok en prat med Aleksander i MinTrio, hør den nederst her.

Tidligere har MinTrio holdt romjulskonsertene sine i Sinus. Nå har den lille trioen i følge dem selv vokst ut av Sinus, og håper å fylle Svømmehallen Scene andre juledag.

– Vi elsker å ha konsert på Sinus, men vi selger ofte veldig fort ut. Vi som alle andre band ønsker jo at alle som vil skal få komme på konsert med oss, derfor prøver vi Svømmehallen i år hvor det er plass til flere, sa vokalist Aleksander Emilsen i intervjuet med Radio 3 du kan høre nederst.

Billettsalget startet mandag klokken 12 og fikk en pangstart.

– På bare en time hadde vi solgt over 120 billetter, det er veldig bra, sa vokalisten mens programlederen fulgte opp med ja det er over to billetter i minuttet det!

Hele praten med Aleksander Emilsen kan du høre her: