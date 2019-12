ARIF kommer til Opptur

Opptur annonserte via sin egen facebookside tidligere denne uken at julenissen skulle komme med et aldri så lite artistslipp torsdag. For de som er glad i rap og rnb kunne de neppe fått en bedre julegave.

Torsdag presenterte de dette på sin facebookside:

– ARIF

Norges Rap og Rnb konge Arif tar turen til Opptur nok en gang. Det er ikke til å slippe unna at han er en av de absolutt klareste stjernene på musikkhimmelen i Norge for tiden. Han er også kjent som en av norges beste liveartister. Vi kan garrantere et kok uten like på hovedscenen i Rådhusparken i sommer.