Arrangerer Klossefesten for første gang i Bodø

Lego er noe de aller fleste av oss har vært borti en gang eller to i løpet av livet. Nå får Bodø sin egen «legofestival».

Initiativtaker er Morten Knutsen som tidligere i år stiftet gruppen Bodø Brikkebyggelag. En fangruppe for Lego altså.

De ønsket å arrangere sin egen legofestival og da kom Klossefesten til verden.

Klossefesten er altså et to-dagers arrangement som i år finner sted i Stormen Biblitoek. Her vil man kunne oppleve store utstillinger av forskjellig lego, i tillegg vil det være konkurranser, quiz og også et foredrag om Legoens historie.

Arrangementet er gratis og finner altså sted i Biblioteket 26-27 november fra 10-16 begge dager.

Vi tok en prat med initiativtakeren. Hør den her: