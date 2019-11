Astrid S til UKA i Bodø

Neste år er UKA tilbake i Bodø, nå har studentfesten sluppet sin første artist, og det er ingen småfisk!

Astrid Smeplass kommer nemlig til Bodø og UKA i mars 2020.

– Vi er veldig fornøyd med å kunne bekrefte at Astrid S kommer til UKA. Hun er et stort navn i musikkbransjen, både nasjonalt og internasjonalt, sier Jacob Grønmo i UKA til Avisa Nordland.

UKA 2020 arrangerer fra onsdag 4. mars til lørdag 14. mars.

I tillegg til Astrid S jobber UKA-ledelsen med andre artister.

– Vi satser på et program som skal treffe alle. I tillegg jobber vi med å ha en kveld med bare lokale band. Det er viktig å gi dem en scene å stå på, sier Grønmo.

Men det er ikke bare musikk UKA til neste år skal by på, for i tillegg til å ha konserter under UKA-arrangementet er det planlagt andre aktiviteter også.

– Vi skal ha en egen idrettsdag der vi henter inn profiler fra miljøet. Vi skal ha foredrag og standup. Vi skal ha tre–fire konserter, en fagdag. Samtidig kommer kvinnedagen 8. mars, forteller han og legger til at det også blir revy neste år.

Det jobbes iherdig med å få på plass de siste artistene. Men akkurat nå har vi ingenting bekreftet. Noe jeg kan røpe er at programmet vil bli allsidig og passe for enhver smak.

Parken Live har vært sterkt involvert i denne prosessen så det er noe vi setter veldig stor pris på. Uten deres ekspertise hadde dette vært en vanskelig booking å få på plass.