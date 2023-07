Barbiefeber i Bodø – Premierefest på Fram Kino

Rosa burgerlanseringer, Ken´s fries, samt en global mangel på rosamaling.

Alt dette har kommet som følge av den nye Barbie-filmen, noe Fram Kino, Salong Vel og Bodø Sentrum ønsker å gjøre stas på.

Fredag klokken 20.00 blir det feststemning, rosa løper, vipper og makeup når Norges eldste kino inviterer til premierefest.

Det blir konkurranser og storslåtte premier. Her kan du blant annet vinne en gavepakke for to, til en verdi av 4500 kroner. Denne storslåtte gavepakken inneholder både spraytan, vippeextensions, samt en komplett kinoopplevelse for to personer. Her er det gode muligheter for å dolle seg opp som en ekte barbie.

Og du? Har du tenkt deg på arrangementet oppfordres du sterkt til å kle deg i rosa. Gjerne knæsj.

Og for ordens skyld – Dette er ikke en barnefilm.

Vi har tatt en prat med Rebekka Morkemo fra Salong Vel og Benedikte Schuitema fra Fram Kino.

De hadde følgende å fortelle: