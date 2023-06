Barnas favorittfestival er tilbake!

Start sommerferien med et smell og ta med barna dine på et skikkelig eventyr!

Etter fjorårets braksuksess med knallvær, utsolgte dager og fornøyde barn, har Sommerblå valgt å gjenreise suksessen.



Hva med litt selvlaget smoothie? Foto: Sebastian T. Siggerud

I år kan man vente seg både konserter, stilledisko, sushi-kurs og zip-line, for å nevne noe!

Her er det bare en ting å gjøre og det er å bestille biletter før det er for sent.

Festivalpassene nærmer seg utsolgt, så her bør du være kjapp!

Billetter finner du her.

Hør kommunikasjonssjef Stian Olsen fortelle om årets program: