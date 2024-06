Barnevænnlig: – Vi står jo på scenen for å provosere

Det Bodø-baserte bandet Barnevænnlig er ikke redd for å vise seg fram.

Torsdag 6. juni er det duket for en heidundrende konsert på Dama Di, og fredag 7. juni slipper bandet sitt første offisielle album.

Albumet heter «Blod på tann» og inneholder en rekke budskap som: nei til krig, voldtekt, partnervold, mensen og … Fauske?

Sistnevnte kommer av den evigvarende rivaliseringen mellom Bodø og Fauske. Fauske består jo tross alt kun av, ifølge band-medlem Mathilde Mortensen, en rundkjøring, to bensinstasjoner og «jævlig dyre boller.»

Bandet består av Mathilde Mortensen, Herman Bolte-Olsen, Edvart Klingenberg og Luca Karlsen Ramskjell.

Det er ingen tvil om at dette unge bandet ikke er redd for å stikke seg fram. Barnevænnlig har heller ingen ambisjoner om å toppe VG-lista, men å spille i sjangeren de trives best i. Bandet elsker å provosere på scenen og har det siste året beveget seg fra punk-rock til sjangere som metal og doom.

Slik ser albumet ut. Coverart: Julie Bergheim

Vi har tatt en prat med Mathilde Mortensen.

Hør innslaget her: