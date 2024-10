Birri til Bodø: – Håper folk sitter igjen med en fin konsertopplevelse

Brita Skare Malvik spiller konsert på Dama Di i Bodø førstkommende onsdag.

Brita Skare Malvik, eller Birri som hun kaller seg på scenen, har gode minner fra tidligere konserter i Bodø, og gleder seg til å spille der igjen.

Musikalsk sett lar hun seg inspirere av både 70-talls rock og americana.

I begynnelsen av september slapp hun sitt andre album, For All Those in Mourning. Albumet tar for seg ulike sorgprosesser, men er likevel ikke så mørk som man kanskje skulle tro, sier Malvik til Radio 3. Plata har høstet gode kritikker.

Onsdag 2. oktober er det klart for releasekonsert på Dama Di, og Birri ser fram til å teste ut den nye musikken foran et live publikum.

Bli bedre kjent med artisten her: