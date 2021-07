Bjørn-Kristian Moe debuterer som forfatter i fantasy-sjangeren. Vi tok en litterær prat med forfatterspiren fra Bodø.

«Sanctum – Prestilent World» er ute, og med det har Moe oppfylt drømmen.

Sanctum er et verk i tre deler som Moe har jobbet med i ti år.

Under besøket hos oss i Radio 3 avslører han at han allerede er i gang med oppfølgeren til triologien. Del to og del tre kommer antakelig ut i henholdsvis 2022 og 2023.

Les også: Jenny ute med diktsamling