Blåfrost 2024 avlyst – Har sagt opp sine stillinger

Det blir ikke Blåfrost i februar 2024, og både festivalsjef Øivind Holthe og kommunikasjonssjef Stian A. Olsen har sagt opp sine stillinger i festivalen, det kom fram i en pressemelding onsdag kveld.

Den nå 15 måneder lange stengingen av Slipen Scene gjør at det ikke lenger er grunnlag for tre fulltidsansatte i Blåfrostfestivalen, heter det videre.

Det blir altså ikke noe av festivalen, som skulle gå av stabelen i februar 2024.

Bakgrunnen for dette skal blant annet være økte kostnader og nedskjæringer som følge av at Slipen Scene har vært nødt til å holde stengt i over ett år.

Videre skriver Blåfrost på sin facebookside at det ikke blir aktuelt med Blåfrost i Bodø, men at barnefestivalen Sommerblå skal bestå. Sommerblå har hatt stor suksess på Rognan med utsolgte dager to år på rad.

Og skulle du være i tvil, avslutter festivalen med å skrive:

« Billettkjøpere som i 2022 skjøv sine billetter over til Blåfrost 2024, vil bli kontaktet med informasjon om hvordan pengene tilbakeføres til deres kontoer.»

Mer om dette hører du i kulturnytt: