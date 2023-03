Blåfrost får vende hjem

Mye har skjedd for Blåfrostfestivalen det siste året, men nå kan det se ut som det er lys i enden av tunellen for den tradisjonsrike festivalen.

For etter at festivalledelsen fikk livene sine snudd på hodet, etter at Saltdal kommune plutselig bestemte seg for å stenge hjemmet deres, Slipen Scene, ser det nå ut til at de får flytte hjem igjen.

Kommunen har tidligere forsøkt å selge bygget med en takst på 1.8 millioner kroner, uten at interessen for det har vært veldig stor.

Det kom i mildertid ett bud, fra Blåfrost selv på intet mindre enn 1.799.950,- kroner under takst. Den skarpe matematisker har kanskje alt da regnet seg fram til at budet var på 50,- kroner.

Noen vil kanskje tenke at dette er skambudets mor, men det er det altså ikke. Det er en symbolsk sum ettersom Blåfrostfestivalen hele tiden har ment de skulle få overta bygget vederlagsfritt.

Det får de altså nå omsider. Et enstemmig kommunestyre stemte for å selge Slipen Scene til festialen for en «krølla 50 lapp». Dermed ble det en gledens dag for Blåfrostfestivalen, som var nødt å arrangere årets festival i Bodø, at de nå kan flytte hjem til Rognan.

Ordfører i Saltdal kommune Rune Berg hadde følgende å si etter valget ble tatt.

– Det var viktig å få Slipen over til Blåfrostfestivalen nå, så snart som mulig og så billig som mulig. Jeg er virkelig glad for at Blåfrost nå kan komme hjem og lage fest i bygda igjen, sier ordfører Rune Berg (Sp).

Blåfrostfestivalen på sin side har satt i gang en stille feiring. De er fornøyd med vedtaket men påpeker at man enda ikke er helt i mål.

De la ut følgende melding på sin facebookside etter det ble kjent at budet var akseptert:

«En gledens dag» – budet fra Blåfrost enstemmig vedtatt! Mai 2022 fikk vi varselet om at eier Saltdal kommune stengte Slipen scene. Gjennom sommer og høst forsøkte vi å få på plass en løsning som kunne gjøre det mulig å gjennomføre Blåfrostfestivalen som planlagt februar 2023 på Slipen scene. Da vi innså at det ikke ble mulig tok vi også beslutningen om at jeg som styreleder skulle ha all fremtidig kontakt med kommunen. Dette ble gjort for å sikre at de ansatte kunne bruke tid og ressurser på planlegging og gjennomføring av festivalen i Bodø. I slutten av januar ble Slipen lagt ut på finn.no. Etter den vellykkede gjennomføringen av Blåfrost i Bodø fikk de ansatte noen uker hvile før det blir fullt Sommerblå 2023 fokus. Dermed fortsetter jeg å ha dialog med Saltdal kommune. 1. mars la Blåfrostfestivalen inn bud. Symbolsk sum: Budet vårt er en symbolsk sum. I løpet av årene som Blåfrostfestivalen har vært på Slipen har vi sammen med flittige frivillige og generøse sponsorer lagt ned arbeidstimer verdt det tidobbelte av taksten. Evert Karlsson, alene, har vel lagt ned dugnadsinnsats verdt mer enn 1.8 millioner. Hver krone vi kan avse vil gå til utvikling av bygget og vi er derfor glade og lettet over at Saltdal kommune, heller enn en kjøpesum, har akseptert den symbolske summen. I dag skal vi feire den første seieren – men selv om dette er en gledens dag er vi ikke i mål. Med forbehold: Blåfrostfestivalen er en frivillig organisasjon med årlig realisering av Blåfrost og Sommerblå som primærmål. Vi er ikke en eiendomsutbygger eller en entreprenør. De utbedringene som er gjort på Slipen gjennom årene er gjort bit for bit, rom for rom – over år – i samarbeid med våre partnere. Derfor har vi, etter å ha konsultert juridisk hjelp, lagt inn noen forutsetninger for kjøpet. Vi trenger en rask avklaring på bruksendring, åpning av bygget og en fornuftig avklaring på hvordan bygget skal settes i forskriftsmessig stand. Om dette ikke går i orden vil kjøpet heves og vi returnerer bygget til Saltdal kommune. Vi håper imidlertid at dagens vedtak er det første steg i riktig retning, at vi sammen med våre partnere og Saltdal kommune løser de siste utfordringene og kan åpne dørene til kulturbygget Slipen Scene igjen! Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som allerede har bidratt i denne prosessen, de som har tilbydd sin hjelp, gitt oss støtte og holdt bamseklemmen varm. Det har betydd mye for mange i en vanskelig periode. Endre Grønnslett Styreleder, Blåfrostfestivalen