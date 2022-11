Blåfrost kommer til Bodø – og dette er artistene

For første gang i Blåfrostfestivalen sin lange historie skal den arrangeres i Bodø.

Det er duket for en festlig helg over hele byen, der hvor hovedscenen blir Svømmehallen Scene, men med program over hele byen.

Blant stedene du kan oppleve deler av festivalen er Dama di, Hunholmen og Ohma, med flere.

Festivalpass gir tilgang til hele festivalen, og billettene slippes fredag 18.11 klokken 18:11. Vi tok en prat med festivalsjef Øivind Holthe om Bodøutgaven av festivalen, artistene, billettene, hvordan det er med de som har kjøpt billetter tidligere og mere til, hør den nederst i saken.

Spennende program

Disse artistene er nå sluppet til festivalen, i tillegg er headlineren som skal avslutte festivalen på lørdag enn så lenge hemmelig.

– Red Rum Club (UK) Det er ingen hemmelighet at Blåfrost har et nært samarbeid med musikkmiljøet i Liverpool, popmusikkens vugge og smeltedigel.

Og allerede høsten 2018 begynte ryktene å gå om et helt spesielt band fra byen ved Mersey-elvens bredd, en sekstett som ikke låt som noen andre i England, og som da – under radaren for media og bransje – var i ferd med å kapre lyttere over hele Storbritannia.

I dag har alle store media og musikkmagasin i England omtalt Red Rum Club. BBC plukket dem ut til å spille på deres egen scene på Glastonbury-festivalen, og de har levert utsolgte klubbturner i Storbritannia. Med to lange USA-turneer ferskt i ermet er det et helt vilt bra liveband som returnerer til Norge og Blåfrost i februar.

Fram med luft-trompeten (hvis det er lov å si…) og gled deg til lyden av Liverpool 2023!

– Violet Road Det var dagen etter at de laget en egen versjon av The Cures «Friday I’m In Love» at gutta i Violet Road skjønte at det var akkurat slike låter de skulle ha mange flere av. Kort tid etter skrev de «Can you hear the morning singing», og etter det har de ikke sett seg tilbake.

I februar feirer de 15 år med 15 konserter rundt i hele landet, og heldige er Blåfrost og Bodø som får én av konsertene i Svømmehallen. Blir det ikke allsang, full kok og pur lykke når Violet Road samler hitparade-rekken sin i en kraftpakke i Bodø, ja, da melder vi pass.

– Gluecifer Festivalsjefer og konsertarrangører over hele Norge, og der ute i den store verden, ramlet av stolen da Gluecifer annonserte et latterlig etterlengtet comeback i 2019. Da hadde de selverklærte kongene av rock ligget brakk i hele tretten år. Samme sommer flyttet hele Rensåsparken på seg da legendene sprengte kapasiteten på Parkscena. Finnes det et tøffere rockeband enn Gluecifer her oppe i den nordiske steinrøysa? Vel. Når de har filleristet Svømmehallen under Blåfrost i februar vedder vi tusen hundringser og en biff på at det unisone svaret er NEI! Opp med knyttneven og rens stemmen. Biff Malibu og Co is back in town!

– Chemtrails Oslo Norsk rock har stått stille lenge. Hvis du blander det feteste fra scandirocken av Hellacopters på 90-tallet, og det råeste fra Deathpunken signert Turbonegro – ja, da er det bare å ta en solid slurk av rockecocktailen med navn Chemtrails Oslo. Men hvem faen skjuler seg egentlig bak maskene, som de aldri tar av seg? Fire sørlandsgutter fra Vågsbygd? Det låter uansett helt vilt bra – og Dama Di bør skru fast alt løst inventar fredag natt…

– Oscar Blesson ”…har funnet sin suksessformel” skrev Aftenposten og trillet terning 5 da Oscar Blesson i høst gav ut sitt debutalbum «Vi blør i kor». Men Holmlia-rapperen er på ingen måter for debutant å regne, med både Urørt-finale og by:Larm på cv´n. I 2021 ble han født på ny, da han slapp sin første singel på norsk, «Lett Depresjon», som ble etterfulgt av en rekke singelslipp, og en av 2021s aller beste raplåter, «Er Du Dum?» med Jonas Benyoub. I 2022 har publikum kunnet se han på både Kadetten og Ruller Hardt. På Dama Di lørdag natt under Blåfrost kommer det til å dryppe svette fra taket når Oscar entrer den legandariske klubbscenen.

– Hedda Mae Bergens nye popdronning Hedda Mae ble møtt med strålende kritikker etter hun gikk av scenen på Rockefeller på by:Larm 2020. Verden lå klar for hennes føtter. Så kom pandemien og noen dager etterpå gikk plutselig alle konsertplaner og utenlandssatsning i vasken. I september 2022 returnerte Hedda til by:Larm , denne gang på festivalens hovedscene Sentrum Scene, til en fantastisk mottakelse fra nasjonal og internasjonal presse, samt publikum. Blåfrost har sett henne tre ganger live på ulike festivaler og scener de siste årene, og hver eneste gang har hun tatt pusten fra oss. Vi kan ikke tenke oss en bedre kickstart på lørdagen i Svømmehallen enn i selskap med Hedda og hennes energibombe av et band.

– Arif Utvilsomt en av de aller største suksessene i norsk musikk det siste tiåret. Først under navnet Phil T Rich, senere som ikonet Arif, har han pøst ut hits, bangere og usigelig vakre hjerteknusere de siste årene. Arif var også en del av suksess-samarbeidet MARS, sammen med Karpe og Stig Brenner. Men enten han er alene, eller sammen med gjester på scenen, er det alltid en helt unik tilstedeværelse og energi rundt Arif. I løpet av sommeren 2022 har han levert uforglemmelige opptredener på de største festivalene, han er blitt allemannseie gjennom ”Hver Gang vi Møtes” fra Kjerringøy, og nå er han endelig tilbake i Bodø, foran en garantert smekkfull Svømmehallen Scene.

– Hemmelig headliner Finnes det noe skumlere enn å slippe billetter til en festival, uten å kunne fortelle hvem den største headlineren er? Her på Blåfrostkontoret kommer vi ikke på noe mer skremmende, men fuck it; det var aldri et tema å si nei til denne avtalen – uansett. Og selv om vi er ekstremt fristet til å gi noen ørsmå hint – fra en tekst, fra en låt, eller fra et bilde – så skal vi knipe kjeften godt sammen og ikke engang plystre svakt på en av de utallige radiohitene til denne artisten. Men vi lover: Vår headliner lørdag er en artist som alene ville solgt ut Svømmehallen i løpet av et par minutter.

Her kan du høre hele praten vår med festivalsjefen om Blåfrost i Bodø: