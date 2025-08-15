NETTRADIOPODKASTER 16. august 2025
   
Blide folk i Parken tross avlysningene

mmBenjamin Solås15.08.2025
Da dette bilde ble tatt skulle Molly Sanden stått på scenen. Slik ble det ikke. Foto: Benjamin Solås.

Det virker ikke som de stengte scenene og avlyste konsertene setter en alt for stor demper på det som må sies å være landets mest joviale festivalpublikum.

Litt etter klokken 16 åpnet den 19. utgaven av Parkenfestivalen. Dessverre en noe dempet utgave på grunn av været. Vi fikk med oss deler av Amanda Bergman sin åpningskonsert og det var et strålende fornøyd publikum som hadde møtt opp.

Vi tok en prat med Marit, Hans Gunnar og Ann Merethe etter konserten. De tre gladfuglene i regnponchoer lot ikke været sette noen form for demper på festivalhelgen deres. De visste hvor de bodde og hadde dette å si om årets Parken og avlysnignene:

Marit, Hans Gunnar og Ann-Merethe storkoser seg på Parken tross avlysningene. Foto: Benjamin Solås.

Bak Parkscenen kan man se det store tomme området hvor hovedscenen står, samt baren og burgerutsalget hvor det skulle vært full fest med Molly Sanden på dette tidspunktet. I stedet var det helt tomt.

Her skulle det vært kø nå, i stedet her det tomt. Foto: Benjamin Solås.

Foran sperringene står Norsk Folkehjelp å passer på. De hadde forberedt seg på en travel helg med mye å gjøre men fredagen ligger ann til å bli rolig nå. Det synes i midlertid Astrid er en bra ting at sikkerheten tas på alvor selv om hun skulle ønsket hele festivalområdet var åpent.

Dette hadde hun å si til oss:

Astrid i Norsk Folkehjelp passer på at folk har det bra på Parken. Foto: Benjamin Solås.

Inne i Svømmehallen var tribunene fylt opp av festivaldeltakere som tørker og varmer seg. Her fant vi blant annet Camilla, Glenn og Kent som også kan kalle seg et jovialt festivalpublikum. De hadde gledet seg til Faithless men koser seg på festival uansett, og skryter av en fenomenal åpning fra Amanda Bergman. Dette hadde trioen å si til oss fra Svømmehallen:

Camilla, Glenn og Kent stortrives på Parken. Foto: Benjamin Solås.

 

Benjamin Solås

Benjamin Solås er en 29 år gammel Bodøgutt som alltid er i godt humør. Han har jobbet i Radio 3 siden 2014 og er kanalens ansvarlige redaktør, i tillegg til å være programleder for morgenshowet og ettermiddagen.



