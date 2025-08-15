Blide folk i Parken tross avlysningene

Det virker ikke som de stengte scenene og avlyste konsertene setter en alt for stor demper på det som må sies å være landets mest joviale festivalpublikum.

Litt etter klokken 16 åpnet den 19. utgaven av Parkenfestivalen. Dessverre en noe dempet utgave på grunn av været. Vi fikk med oss deler av Amanda Bergman sin åpningskonsert og det var et strålende fornøyd publikum som hadde møtt opp.

Vi tok en prat med Marit, Hans Gunnar og Ann Merethe etter konserten. De tre gladfuglene i regnponchoer lot ikke været sette noen form for demper på festivalhelgen deres. De visste hvor de bodde og hadde dette å si om årets Parken og avlysnignene:

Bak Parkscenen kan man se det store tomme området hvor hovedscenen står, samt baren og burgerutsalget hvor det skulle vært full fest med Molly Sanden på dette tidspunktet. I stedet var det helt tomt.

Foran sperringene står Norsk Folkehjelp å passer på. De hadde forberedt seg på en travel helg med mye å gjøre men fredagen ligger ann til å bli rolig nå. Det synes i midlertid Astrid er en bra ting at sikkerheten tas på alvor selv om hun skulle ønsket hele festivalområdet var åpent.

Dette hadde hun å si til oss:

Inne i Svømmehallen var tribunene fylt opp av festivaldeltakere som tørker og varmer seg. Her fant vi blant annet Camilla, Glenn og Kent som også kan kalle seg et jovialt festivalpublikum. De hadde gledet seg til Faithless men koser seg på festival uansett, og skryter av en fenomenal åpning fra Amanda Bergman. Dette hadde trioen å si til oss fra Svømmehallen: